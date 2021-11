Gehören Sie zu den Ungeduldigen? Das sind die, die in der Drogerie oder im Baumarkt laut „Zweite Kasse“ rufen, wenn in der Warteschlange mehr als acht Leute stehen. Die können es auch überhaupt nicht verputzen, wenn der Kunde vor ihnen, zum Beispiel an der Metzgertheke, ein Schwätzle mit den Mitarbeitern hält. Ich gebe zu, es gab sicher auch schon Fälle, da wartete ich und es kribbelte in mir. Der kurze Plausch kommt einem endlos vor, wenn man nur schnell mal eben, bevor der Bus abfährt oder