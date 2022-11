Messerangriff vor Gaststätte in Winnenden - Ist der Angeklagte schuldfähig?

Handelte es sich bei einem Messerangriff vor einer Gaststätte in Winnenden um eine Notwehrhandlung, wie die Schilderung des Angeklagten vermuten ließ? War es eine vorsätzliche gefährliche Körperverletzung, wie die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ausführte? Oder handelte es sich gar um einen gezielten Mordversuch, wie der Geschädigte, der in dem Verfahren als Nebenkläger auftrat, vor Beginn der mündlichen Verhandlung im Waiblinger Amtsgericht gegenüber seiner Prozessbevollmächtigten mutmaßte? Und ist der Angeklagte überhaupt schuldfähig?

Die Bluttat, von der dem Geschädigten eine zwanzig Zentimeter lange Narbe zurückgeblieben ist, ereignete sich im September 2020 vor einer Gaststätte in Winnenden, bei deren Geschäftsführerin es sich um die Freundin des 57-Jährigen handelt. Um kurz vor fünf Uhr forderte er die Gäste auf, zu bezahlen und auszutrinken, da man um 5 Uhr schließen müsse.

Erst ein Wortwechsel, dann eine Schubserei

Der Angeklagte, der sich zu diesem Zeitpunkt mit seiner Freundin und deren Tante in dem Lokal befand, protestierte gegen diese Aufforderung. Es kam zu einem Wortwechsel, dann zu einer „Schubserei“, in deren Verlauf er eine Bierflasche ergriff und mit ihr in Richtung des Kopfes des Kontrahenten schlug. Der wiederum wehrte den Hieb ab, rang den Angreifer zu Boden, nahm ihn in den „Polizeigriff“ und beförderte ihn vor die Tür des Lokals ins Freie.

Als der protestierende Angeklagte daraufhin sein Jackett forderte, das sich noch in dem Lokal befand, bat der Geschädigte einen weiteren Gast, der ebenfalls gerade die Gaststätte verlassen hatte, das Kleidungsstück zu holen.

Wuchtige Schnittbewegung mit einem Taschenmesser

Der Angeklagte nahm sein Jackett entgegen, entfernte sich zunächst und kam nach ein paar Minuten wieder zum Eingang der Gaststätte zurück. Er baute sich vor seinem Kontrahenten auf, der dort die letzten Gäste verabschiedete, schrie auf ihn ein, gestikulierte mit einer Hand wild vor dessen Gesicht herum und führte mit der anderen, in der er ein Schweizer Taschenmesser hielt, eine wuchtig ausgeführte Schnittbewegung zum Hals in Richtung Halsschlagader aus. Die sei nur deshalb nicht getroffen worden, so der Geschädigte, weil er instinktiv zurückwich. Nach dem Angriff entfernte sich der Angreifer wortlos.

Zunächst hat der Geschädigte gar keinen Schmerz verspürt

Er habe zunächst überhaupt keinen Schmerz verspürt, so der Geschädigte. Erst die anderen Gäste machten ihn auf die Verletzung aufmerksam. Sie stillten die heftige Blutung und alarmierten die Polizei.

Blutiges Taschenmesser und blutverschmierte Hände

Den Beamten fiel bereits bei der Anfahrt der Angeklagte auf, der sich mittlerweile etwa hundert Meter vom Tatort entfernt hatte. Er kehrte zum Ort des Geschehens zurück und ließ sich von den Beamten widerstandslos durchsuchen. Sie entdeckten das blutige Taschenmesser. Blut fand sich auch an seinen Händen. Zuschauern des Geschehens fiel das teilnahmslose, fast apathische Verhalten des Mannes auf.

Ein Gutachter hat den Angeklagten mehrere Stunden untersucht

Dieses stand im Zentrum des Gutachtens von Dr. Jürgen Fischer, der den Angeklagten mit Unterstützung eines Arabisch-Dolmetschers vier Stunden lang untersucht hatte. Der 37 Jahre alte Angeklagte ist in Syrien geboren. Er arbeitete in seinem Heimatland und in Saudi-Arabien als Mechaniker. Als er aus Saudi-Arabien nach Syrien zurückkehrte, wurde er auf dem Flughafen wegen Terrorverdachts verhaftet, weil er einen großen Geldbetrag bei sich hatte.

Im Dezember 2015 kam er über Griechenland und Bulgarien nach Deutschland. Er hat den Status der „Duldung“ und lebt in Winnenden.

Die Erlebnisse während seiner Haftzeit, so die Folgerung des Gutachters, führten zu einer tiefgreifenden Traumatisierung, die als Resultat einer außergewöhnlichen Bedrohungssituation in eine posttraumatische Belastungsstörung mündete. Der Angeklagte leide an Schlaf-, Angst- und Aufmerksamkeitsstörungen, er habe keinen Bezug zu anderen Menschen, meide bewusst Nachrichten aus seiner Heimat, seine Denkfähigkeit sei verlangsamt.

Sich selbst schätze er als gereizt, aggressiv und ruhelos ein. Er sei arbeitslos, lebe vom Jobcenter und verbringe seine Tage hauptsächlich mit Spazierengehen, Essen, Cafébesuchen und dem Konsum von Youtube. Er sei Vater eines Kindes, habe aber weder zu diesem noch zur Mutter Kontakt.

Hat der Angeklagte eine traumatische Situation wiedererlebt?

Der Gewaltausbruch vom September 2020 sei wohl auf ein Wiedererleben der ihn traumatisierenden Situation zurückzuführen, die er durch seine „erhebliche Reaktion“ abarbeitete. Der Angeklagte sei in der Lage gewesen, seine Handlung als falsch zu erkennen, aber nicht, diese zu steuern. Eine qualifizierte psychotherapeutische Behandlung und Begleitung in einer geeigneten offenen Einrichtung mit entsprechendem Angebot seien ihm zu empfehlen, darüber hinausgehende Hilfsmaßnahmen allerdings nicht notwendig, so der Gutachter.

Der Geschädigte des Angriffs verlässt vorzeitig den Gerichtssaal

Sowohl der Vertreter der Staatsanwaltschaft wie auch die Anwältin des als Nebenkläger an dem Prozess beteiligten Geschädigten, der Verteidiger Timo Schwarz und Richter Fabian Lindner waren sich darin einig, dass der 37-jährige angeklagte Syrer wegen Schuldunfähigkeit freizusprechen sei, auch wenn nicht alle Umstände des Geschehens vollständig geklärt werden konnten, so die Anmerkung des Richters.

Dies wiederum veranlasste den Geschädigten der Messerattacke noch vor der Urteilsbegründung des Richters unter Protest den Saal zu verlassen. „Das ist doch krank!“, lautete sein in den Gerichtssaal gerufener Kommentar. „Ich fühle mich hier wie im falschen Film!“