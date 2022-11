Messerattacken, Würgeangriff: Mann aus dem ZfP Winnenden vor dem Landgericht

Der Mann lebt zurzeit im Zentrum für Psychiatrie in Winnenden, davor war er im Obdachlosenheim in Schorndorf zu Hause. Der Aufenthalt dort folgte allerdings auch auf eine Zeit im Zentrum für Psychiatrie. Sowohl da als auch dort als auch irgendwo unterwegs versetzte er Menschen in Angst und Schrecken. Der 43-Jährige steht jetzt vor dem Landgericht in Stuttgart.

Der Mann gilt zwar als vermindert schuldfähig, ist dennoch jetzt angeklagt

Der 43 Jahre alte Mann ist psychisch erkrankt. Er leidet an paranoider Schizophrenie und gilt deshalb als vermindert schuldfähig. Dennoch muss er sich nicht nur wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung seit Dienstag, 22. November, vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Die Anklage umfasst mehrere Tatvorwürfe im und um das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Winnenden sowie eine Schorndorfer Obdachlosenunterkunft, in denen der Mann gelebt hat.

Aktuell wieder wohnhaft im ZfP Winnenden, zeigte sich der Mann am ersten Verhandlungstag offen für Angaben zu den Tatvorwürfen, die er im Wesentlichen alle zugab. Er soll immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen mit Pflegern, Mitpatienten und Mitbewohnern gehabt haben und auch gegen völlig Fremde übergriffig geworden sein.

Dem Pfleger ein Tuch um den Hals gelegt und zugezogen?

Im Juli vergangenen Jahres soll der gelernte Elektroniker einen Pfleger gegen die Türe eines Aufenthaltsraums im ZfP gestoßen haben. Dann sei er nach draußen gerannt und habe dort einen Erdnagel aus einer Baustelle gerissen, um diesen in die Ablaufrinne und in die Hausfassade zu stoßen. Eine Sekretärin sah aus dem Fenster und beobachtete, wie der Mann Richtung Stadtmitte rannte. Sie meldete das der Polizei, die den Mann fand und wieder zurück ins ZfP brachte. Tags drauf, so die Anklage weiter, habe es erneut Streit mit einem Pfleger gegeben. Dieser Streit soll gefährlich handgreiflich geworden sein. Der Angeschuldigte soll dem Pfleger ein Tuch um den Hals gelegt und dieses zugezogen haben.

Nach seiner Entlassung aus dem ZfP und seinem Umzug in die Schorndorfer Obdachlosenunterkunft versetzte der Kranke am 3. November vergangenen Jahres zwei Autofahrer in Angst und Schrecken: Eine 32-jährige Autofahrerin sah, wie der Mann auf das Auto ihres Vordermannes einschlug und versuchte, dessen Autotüre aufzureißen. Der Vordermann fuhr schnell weiter. „Dann kam er zu mir“, schilderte die 32-Jährige dem Vorsitzenden Richter der 8. Strafkammer, Ulrich Tomählen. Der Angeklagte habe durch das geöffnete Autofenster ins Innere ihres Wagens gegriffen. Sie habe das Fenster ganz schnell zu schließen versucht. Der Mann, so schildert sie, „schlug mit den Fäusten gegen das Fenster und die Türe“. Die Frau war damals schwanger. „Der Mann hat mich durch die Scheibe angestarrt“, erzählt sie und sagt, dass sie nach dem Vorfall Schlafstörungen und Angstzustände gehabt habe.

Als falscher Polizist den Ausweis verlangt und dem Opfer ins Gesicht gespuckt

Kurze Zeit später gab sich der Angeklagte gegenüber einem 32-jährigen Lageristen aus Plüderhausen in Schorndorf als Polizeibeamter aus. „Halt, stehen bleiben, Polizei“, soll er gerufen haben. Dann forderte er, der Lagerist möge seinen Ausweis vorzeigen. „Als ich mein Handy rausgezogen hab’, hat er mir ins Gesicht gespuckt“, erzählt der Zeuge. Es ekelte ihn bei seiner Zeugenaussage ganz offensichtlich immer noch. Er sagt, dass ihm der falsche Polizist sehr seltsam vorgekommen sei. „Als wäre er nicht von dieser Welt.“

Obgleich ihm die Stadt Schorndorf per Verordnung untersagt hatte, Messer oder sonstige gefährliche Gegenstände mit sich zu führen, soll der Angeklagte im Schorndorfer Obdachlosenheim im Zuge eines Streits wegen zu lauter Musik gegen einen Mitbewohner ein Messer erhoben und gedroht haben, diesen abzustechen. Der damalige Mitbewohner stand dem Gericht am ersten Verhandlungstag als Zeuge allerdings noch nicht zur Verfügung.

„Willst du sterben?“ – Klappmesser im Mediamarkt gezogen

Auch im Schorndorfer Mediamarkt, wo, so hieß es in der Verhandlung, der 43-Jährige aufgefordert worden war, die Musik auf seinem Smartphone leiser zu stellen, soll er am Abend des 10. November letzten Jahres ein Klappmesser gezogen und einen Mitarbeiter gefragt haben: „Willst du sterben?“ Außer dem Klappmesser stellte die damals herbeigerufene Polizei dort auch noch ein Einhandmesser sicher. Der Mann hatte es in der Kleidung verborgen.

Insbesondere zu den Vorfällen mit den verschiedenen Messern muss das Gericht bei der Fortsetzung der Verhandlung am Freitag, 25. November, noch etliche Zeugen hören. Dann wird ein psychiatrischer Sachverständiger ein Gutachten über den Angeklagten erstellen und etwas über dessen Gefährlichkeit sagen. Dass Drogen im Lebenslauf des 43-Jährigen eine Rolle spielen und er schon seit jungen Jahren Cannabis und „Speed“, ein Amphetamin, konsumiert hat, hat der Angeschuldigte selbst erzählt. Er erklärte: Cannabis habe ihm gegen seine Darmerkrankung besser geholfen als Schmerztabletten. Bei einem seiner Zimmerstreits mit Mitbewohnern sei es im Übrigen auch um zwei Gramm „Speed“ gegangen.