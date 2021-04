Dem Küchenchef sind die Hände gebunden. Seine gewohnten, feinen Menüs darf er nicht auftischen, denn die Infektionsgefahr im Betriebsrestaurant wäre viel zu groß, die gemeinsamen Mittagessen sind bei Kärcher genauso verboten wie in der gesamten Gastronomie. Trotzdem gibt’s bei Kärcher was zum Schnabulieren. Jeden Tag ein bisschen was anderes. Immer frisch geliefert und vom Küchenteam in Kärcher-Räumen liebevoll zubereitet und sorgsam verpackt in großen Vespertüten aus Papier. Wie Kärcher es