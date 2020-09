Wenn die Sonne über den Marktplatz strahlt, blinzeln viele Passanten um die Mittagszeit nach der Kreideschrift auf der schwarzen Tafel: Was bietet das La Piazza heute als Mittagstisch? Für jeden Tag denkt sich Wirt Aldo del Negro etwas anderes aus. Oft ist es etwas, was gerade in die Saison passt. Pfifferlinge zum Beispiel jetzt im September. Bald werden es auch Miesmuscheln oder Venusmuscheln sein, deren Saison bald beginnt. Bei unserem Termin ist es ein Gratin mit Gnocchi und Tomaten. Das