Mittwoch geschlossen: So mancher Händler in Winnenden öffnet nicht mehr täglich

Was ist los in der Marktstraße an einem Werktag unter der Woche? In der Schorndorfer Innenstadt haben einige Händler ihre Geschäfte an Montagen geschlossen. Unsere Redaktion hat sich in Winnenden umgesehen und festgestellt: An sechs Tagen in der Woche hat längst nicht mehr jedes Geschäft geöffnet. Woran liegt das?

In Winnenden ist es nicht wie in Schorndorf der Montag, sondern der Mittwoch, an dem Kunden in der Innenstadt teilweise vor verschlossenen Türen stehen. Bei acht verschiedenen Händlern oder Dienstleistern ist aufgefallen, dass das Geschäft mittwochs entweder am Nachmittag oder auch ganztägig geschlossen ist.

Einsparmaßnahmen durch Corona im Reisebüro Römer

Das ist auch beim Reisebüro „Römer Reisen“ der Fall. Hier sind seit der Corona-Pandemie jeden Mittwochnachmittag die Lichter aus. Auf Nachfrage heißt es, dass es sich um Corona-Einsparmaßnahmen handelt. Die Tourismusbranche hatte in diesen fast drei Jahren schließlich erhebliche Schwierigkeiten.

Mittwochnachmittags hat ebenfalls Uhrenmacher Dieter Bialas geschlossen. Hier sind allerdings keine Einsparmaßnahmen oder Ähnliches der Grund. „Bei sechs Tagen in der Woche, in denen man im Laden steht, braucht man eben auch einfach mal Zeit für sich selbst oder um ein paar Sachen zu erledigen“, teilt Bialas in einem kurzen Gespräch mit.

Bei Friederike Schlossarczyk vom Winnender Nähgeschäft „Der Nähladen“ an der Schlossstraße sieht es anders aus. Sie erzählt auf Nachfrage, dass man zwar vor der Corona-Pandemie auch schon jeden Mittwochvormittag geschlossen hatte, sich durch die Pandemie allerdings dazu entschlossen hat, mittwochs ganztägig zu schließen.

Fehlt es an Einzelhändlern in Winnenden?

Das hänge vor allem mit dem Kaufverhalten der Kunden zusammen. Es sei schon immer bekannt, dass mittwochs viele Läden in Winnenden geschlossen haben. Deshalb kommen an diesem Werktag auch die wenigsten Kunden. „Es lohnt sich an diesem Tag nicht, die Lichter anzuschalten“, erklärt sie. „So hat man wenigstens einen kompletten Tag, an dem man das Licht oder die Heizung komplett auslassen kann. Heizen tue ich im Laden sowieso kaum mehr“, erklärt sie weiter. Schlossarczyk beklagt, dass die Stadt zu wenig für den Handel tut. „Es kommen eine Imbissbude und ein Friseur nach dem nächsten in die Stadt, aber was ist mit dem Einzelhandel?“, fragt sie.

Nimmt der Einzelhandel weiterhin ab?

Darauf angesprochen erklärt Timm Hettich, Wirtschaftsförderer der Stadt, dass die Schließtage ein großes, allgemeines Problem seien, mit dem alle Städte zu kämpfen haben. „Die Dominanz des Einzelhandels wird auch in Zukunft immer mehr nachlassen“, vermutet er am Telefon. Als einen Hauptgrund dafür sieht er den immer größer werdenden Onlinehandel. „In vielen Branchen, die auch im Einzelhandel in Winnenden vertreten sind, wie zum Beispiel der Mode, läuft mittlerweile ein Großteil über das Internet ab“, erklärt er. Begeistert ist er vom Trend auch ganztägiger Schließungen selbstredend nicht. „Das ist einfach etwas, das unsere Innenstadt schwächt. Wenn Kunden merken, dass die Winnender Läden immer unregelmäßiger geöffnet haben, orientieren sie sich schnell um und gehen in Zukunft in anderen Städten einkaufen“, bedauert er.

Zwar habe es diese Schließungen auch schon vor zehn Jahren gegeben, in den letzten sechs bis zwölf Monaten hätten sie allerdings stark zugenommen. In Anbetracht dieser Problematik plädiert Hettich dafür, die Aufenthaltsqualität anderweitig hochzuhalten. „Es ist wichtig, Winnenden weiterhin mit zum Beispiel schönen Plätzen oder Spielplätzen für die Menschen attraktiv zu halten. So lockt man potenzielle Kunden weiter in die Innenstadt und kann so dem Trend der schwindenden Einzelhandelskunden versuchen entgegenzuwirken“, erklärt er.