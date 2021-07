Die Sommerferien nahen, in drei Wochen beginnen sie. Und nach weiteren sechseinhalb Wochen fängt das neue Schuljahr an. Eltern und Lehrergewerkschaft fordern schon länger, angesichts des Zeitdrucks aber immer drängender, dass die Schulen mit Lüftungstechnik ausgestattet werden. Auf dass die Kinder beim Lernen an kalten Herbst- und Wintertagen nicht frieren müssen. Auf dass vielleicht sogar die Masken im Ranzen bleiben können. Oder dass es wenigstens kein Home-Schooling mehr geben muss. Wie