Muss ich mir Sorgen machen? Ärzte stellen sich in Winnenden drängenden Fragen

Der Lions Club ist den Besuchern der ersten „Winnender Gesundheitstage“ von Mitte Februar noch etwas schuldig: Die leitenden Ärzte von Rems-Murr-Klinikum Winnenden und Zentrum für Psychiatrie – Klinikum Schloss Winnenden haben nicht nur Vorträge gehalten, sondern auch im Lauf der zwei Tage 25 schriftliche, aber anonym gestellte Fragen beantwortet.

Fragen an den Kardiologen

Prof. Dr. Andreas Jeron hat einen Vortrag über Herzerkrankungen gehalten und die Aufklärungsarbeit des Vereins „Gemeinsam gegen den Herzinfarkt“ vorgestellt. Er leitet die Kardiologie im Rems-Murr-Klinikum Winnenden.

Wenn ich Alkohol trinke, habe ich das Gefühl, dass mein Herz schneller schlägt. Warum?

Alkohol erweitert die Gefäße und führt damit bei vielen Menschen zu einer Erniedrigung des Blutdrucks. Reflektorisch erhöht daraufhin das Herz die Frequenz, um das Herzminutenvolumen aufrechtzuerhalten.

Wie viel Sport ist gesund? Zu viel Sport kann ja auch nicht gesund sein!

Üblicherweise wird empfohlen, an der Mehrzahl der Tage einer Woche, sprich an vier von sieben Tagen, eine körperliche Aktivität über mindestens 30 Minuten durchzuführen. Körperliche Aktivität bedeutet, meine Herzfrequenz steigt deutlich und ich komme ins Schwitzen.

Was ist ein Defibrillator? Wie funktioniert er? Muss ich ihn selbst bezahlen oder die AOK?

Ein ICD, also ein implantierbarer Kardioverter-Defibrillator, ähnlich einem Schrittmacher, ist ein System, welches unter die Haut, meistens links im Bereich der Schulter implantiert und mit ein bis drei Sonden verbunden wird. Diese Sonden werden im Herz in verschiedenen Kammern verankert, so dass der Defibrillator schnelle Herzrhythmusstörungen erkennen kann und mittels Überstimulation, also schmerzlos oder mittels Schockabgabe, die meist schmerzvoll ist, beenden kann. Darüber hinaus hat jeder Defibrillator auch einen Schrittmacher integriert, das Herz kann also nicht zu langsam schlagen. Die Implantation eines Defibrillators ist eine Standardprozedur und wird grundsätzlich von den Krankenkassen übernommen, wenn eine medizinische Indikation für die Implantation besteht.

Fragen nach dem Vortrag über Arthrose

Dr. Jochen Bartholomä ist leitender Arzt im Endoprothetik-Zentrum und hat vier Fragen zu Arthrose beantwortet.

Was bringt eine Behandlung mit Hyaluronsäure?

Hyaluronsäure kann sowohl in Form von Kapseln oder Tabletten eingenommen als auch durch Gelenkspritzen verabreicht werden. Die Wirksamkeit als Nahrungsergänzungsmittel ist bislang nicht bewiesen. Als Gelenkspritze soll Hyaluronsäure die Viskosität der Gelenkflüssigkeit erhöhen und dadurch die Gleitfähigkeit verbessern. Gelenkschmerzen und Schwellungen können gelindert werden. Knorpeldefekte können jedoch nicht verhindert oder rückgängig gemacht werden.

Wie lange hält ein künstliches Kniegelenk?

Moderne Knieendoprothesen haben eine Haltbarkeit von 15 bis 20 Jahren oder länger. Je nach wissenschaftlicher Studie konnte eine Standzeit der künstlichen Kniegelenke nach 15 Jahren von über 90 Prozent gezeigt werden. Entscheidend für die Langzeitergebnisse sind insbesondere die korrekte Ausrichtung des Kunstgelenkes und ein ausbalanciertes Weichteilmanagement (Balance der Bandstrukturen).

Ab wann kann ich nach einem Gelenkersatz wieder Auto fahren?

In den allermeisten Fällen darf man nach einer Gelenkersatzoperation das operierte Bein sofort voll belasten. Unterarmgehstützen werden in den ersten Wochen verwendet, um eine Schonhaltung zu vermeiden und ein sicheres Gangbild zu ermöglichen. Auto fahren kann man wieder ungefähr vier bis sechs Wochen nach der Operation, wenn man die Gehstützen abtrainiert hat.

Soll ich mich trotz Arthroseschmerzen bewegen und Sport treiben?

Ja! Gelenkknorpel wird durch Nährstoffe aus der Gelenkflüssigkeit versorgt und besitzt keine eigene Blutversorgung. Im bewegten Gelenk haben wir eine bessere Nährstoffaufnahme des Knorpels und gleichzeitig kräftigen wir unsere Muskulatur. Eine stärkere Muskulatur wiederum entlastet ebenfalls die Gelenke und sorgt für eine bessere Stabilität. Geeignete Sportarten sind hierbei insbesondere Radfahren, Wassergymnastik und Nordic Walking.

Das Risiko für einen Schlaganfall

Die Antworten auf fünf Fragen hat Prof. Niehaus, Chefarzt der Neurologie im Rems-Murr-Klinikum, geliefert.

Ich habe geplatzte Äderchen an den Fingern. Muss ich mir Sorgen machen, dass dies auch im Gehirn passiert?

Die Frage ist ohne Ansicht der Hautveränderungen beziehungsweise aus der Ferne nur schwer zu beantworten. Es ist mir aber auch kein Zusammenhang bekannt zwischen „geplatzten Äderchen an den Fingern“ und einem erhöhten Risiko für einen Gefäßriss mit einer Einblutung in das Gehirn. Für das Platzen eines Hirngefäßes ist meist eine Gefäßwandschädigung durch einen langjährigen Bluthochdruck verantwortlich oder seltener eine einzelne Gefäßaussackung (Aneurysma).

Manchmal, wenn ich beim Autofahren zu schnell den Kopf drehe, habe ich für einen kurzen Moment Schwindel. Kann das ein Vorzeichen für einen Schlaganfall sein?

Nein.

Ich bin 82 Jahre alt, rauche seit meinem 18. Lebensjahr und wiege bei einer Größe von 186 Zentimeter 120 Kilo. Ich fühle mich sehr gesund. Dabei müsste ich doch schon längst einen Schlaganfall gehabt haben. Wie erklärt sich das?

Sie leiden unter mehreren Risikofaktoren, was die Wahrscheinlichkeit für einen kommenden Schlaganfall zwar deutlich erhöht, jedoch nicht auf 100 Prozent! Rückblickend haben Sie bisher einfach Glück gehabt, oder vielleicht hatten Sie auch schon unbemerkt einen kleinen sogenannten stummen Hirninfarkt (das heißt, nur in der CT/MRT sichtbar) erlitten.

Aber ich würde nicht darauf setzen, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleibt.

Anstelle wie bei der Lotterie auf das Glück zu vertrauen, können Sie selbst durch eine Anpassung des Lebensstils (Rauchstopp) und der Ernährung Ihr Risiko für einen kommenden Schlaganfall reduzieren und aktiv Verantwortung für Ihre Gesundheit übernehmen.

Meine Eltern hatten zwischen 70 und 75 einen Schlaganfall. Mein Vater ist daran verstorben, meine Mutter ist ein Pflegefall. Ich bin 72 Jahre alt und habe Angst, auch einen Schlaganfall zu bekommen. An wen kann ich mich wenden?

Das Schlaganfallrisiko steigt in der Tat mit zunehmendem Alter an, was wir nicht ändern können. Hingegen gibt es mehrere Risikofaktoren, die wir durch Lebensstiländerung und Medikamente selbst beeinflussen und so unser Schlaganfallrisiko bis zu 70 Prozent senken können. Dazu zählen Bluthochdruck, Übergewicht, Fettstoffwechselstörung (Cholesterin) und Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) sowie Rauchen, vermehrter Alkoholkonsum und vor allem Bewegungsmangel. Hier wird Sie Ihr Hausarzt gut beraten können.

Seit meiner Hüftoperation nehme ich Marcumar. Muss ich es jetzt mein Leben lang nehmen?

Es kommt darauf an, warum Sie den Blutverdünner vorbeugend einnehmen. Soll damit eine Beinvenenthrombose oder ein Schlaganfall verhindert werden? Zur Schlaganfallvorbeugung ist bei einer speziellen Herzrhythmusstörung - dem sogenannten Vorhofflimmern - in der Regel eine lebenslange Blutverdünnung notwendig.

Gesundheitsparcours

Lions-Präsident Christos Tzingos berichtet, dass im kostenlosen Gesundheitsparcours „einige ernsthafte Diagnosen“, wie oben beschriebene Vorhofflimmern, gestellt wurden. Diese Gäste des zweiten Gesundheitstags gingen mit der dringenden Empfehlung, sich operieren zu lassen, nach Hause. „Auch eine junge Frau hat das Angebot vor der Erblindung gerettet. Hätte Dr. Hägele das Problem nicht erkannt, sie hätte davon nichts bemerkt, und in ein paar Jahren wäre es zu spät gewesen“, ist Christos Tzingos froh über die Gesundheitstage, die er hofft, in zwei oder drei Jahren wiederholen zu können.