Nach bangen Monaten und viel Arbeit: Das Höfener Freibad startet in die Saison

Es wird wirklich wahr: An diesem Freitag beginnt im Mineralfreibad Höfen die Freibadsaison. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das in die Jahre gekommene „Höfi“, die kleine, familiäre Alternative zum Wunnebad, stand noch vor wenigen Monaten kurz vor dem Aus. Es wurde nach einem Aufschrei der Badegäste, die Unterschriften für ihr Freibad sammelten, schließlich durch eine Notfall-OP der Stadtwerke Winnenden am Leben gehalten.

Aktuell laufen auf der Anlage die finalen Vorbereitungen: Es wird gemäht, geputzt, Techniker werkeln herum. Kioskbetreiber Dimosthenis Papadopoulos ist mit dem Aufbau beschäftigt und bereitet sein Angebot an Speisen und Getränken vor. Die Heizung läuft bereits seit einigen Tagen. Die ersten Badegäste an diesem Freitag sollen schließlich in ein warmes Becken steigen dürfen – ein Luxus, der in den vergangenen Jahren nicht immer gegeben war, Symptom des viel zu großen Wasserverlust, der dem „Höfi“ zuletzt fast den Garaus gemacht hätte, wäre nicht das ein oder andere Leck entdeckt und beseitigt worden.

Wir erinnern uns: Ende März waren am 25-Meter-Becken Tiefbauarbeiten verrichtet worden, ein Schacht erneuert, Leitungen geflickt. Etwas mehr als einen Monat zuvor, Mitte Februar, hatte Stadtwerke-Chef Jochen Mulfinger in der Aufsichtsratssitzung für Aufregung gesorgt: „Wir müssen vom Worst Case ausgehen und können aktuell nicht mit dem Kartenverkauf starten. Wir können nicht davon ausgehen, dass unsere Anlage in Betrieb gehen kann.“

Jetzt zeichnet sich ein Happy End ab, immer vorausgesetzt die größtenteils Jahrzehnte alte Anlage macht nicht unverhofft neue Schwierigkeiten. „Die Grundsubstanz lässt sich nicht deutlich modernisieren“, sagt Mulfinger heute, „wir machen das Optimale aus unserem Bad.“

Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Dem Saisonstart stehe jedenfalls nichts mehr im Weg, wie Jochen Mulfinger ankündigt: „Wir werden am Freitag wie versprochen aufmachen und eine Kassenkraft abstellen, die Saisonkarten verkaufen wird. Wir hoffen auf rege Nachfrage.“

Eine Saisonkarte kostet für Erwachsene 60 Euro, ermäßigt 30 Euro, eine Familienkarte ist für 115 Euro erhältlich. Eine Tageskarte ist für 3,50 Euro, ermäßigt zwei Euro, zu haben, für eine ganze Familie werden sechs Euro fällig.

Geöffnet hat das Freibad fortan montags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Die Wetterprognose für das lange Pfingstwochenende ist durchwachsen: Zwar soll es richtig warm werden – am Sonntag werden bis zu 30 Grad erwartet –, allerdings sind auch Regenschauer tagsüber und Gewitter am Abend angekündigt.