Nach dem Abi mit dem Zug durch Europa

Der 18-jährige Niklas Geiger aus Leutenbach hat dieses Jahr am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) sein Abitur gemacht – und als einziger von 60 Schülern die Traumnote 1,0 erreicht. Jetzt geht es für den Jahrgangsbesten erst mal aus Deutschland raus, mit dem Zug reist er durch Europa. Im Oktober will er dann sein Studium in Rechtswissenschaften beginnen.

Bis zum Traumschnitt fehlt nicht mehr viel

Von Ende April bis Anfang Mai haben die Schüler in Winnenden ihre Abiturprüfungen geschrieben. Niklas Geiger war neben Physik und Mathe auch in Wirtschaft gefragt. „Die Prüfungen liefen schon alle ziemlich gut“, erzählt der 18-Jährige. Zu diesem Zeitpunkt habe er bereits gewusst, dass zum 1,0er-Schnitt nicht mehr viel fehlt. Die mündlichen Prüfungen belegte Niklas Geiger in Deutsch sowie im Fächerverbund Geografie/Gemeinschaftskunde. „Mir haben nur noch ein paar wenige Punkte gefehlt“, erinnert er sich. Die holte er sich in den letzten beiden Prüfungen Ende Juni.

Corona spielte zu diesem Zeitpunkt schon keine große Rolle mehr im Schulalltag. Einige Monate seiner Oberstufenzeit hat Niklas Geiger allerdings zu Hause vor dem Laptop verbracht – im Fernunterricht. Nur für die Klausuren kamen die Schüler in die Schule, mussten aber Masken tragen. Diese Pflicht bestand während der finalen Abiturprüfungen nicht mehr. Die Schüler bekamen aufgrund der schwierigen Umstände während ihrer beiden Oberstufenjahre dann sogar 30 Minuten mehr Zeit.

Insgesamt empfand Niklas Geiger seine letzten Schuljahre trotz Pandemie als positiv. „Die Schule hat ihr Bestes gegeben, es lief insgesamt alles gut ab“, sagt der Abiturient.

Für den 18-Jährigen geht es jetzt erst mal mit dem Zug in Richtung Norden. Mit dem Interrail-Ticket fährt er nach Kopenhagen. Von dort aus wird er Skandinavien, England und später auch noch Länder im Süden von Europa erkunden. „Das ist wohl auch auf mein Interesse an Geografie zurückzuführen“, erzählt der Leutenbacher. Bis Mitte September wird er größtenteils alleine in Europa unterwegs sein. Im Oktober tritt er dann sein Jura-Studium an. Unter anderem hat er sich an der Universität in Bayreuth beworben, für die er sich schlussendlich auch entschieden hat.

Sein Berufswunsch steht schon lange fest

Seinen Berufswunsch verfolgt der Leutenbacher schon seit geraumer Zeit. „Ich weiß schon länger, dass ich einmal Rechtswissenschaften studieren möchte“, teilt er uns im Gespräch mit. „Mein BOGY-Praktikum in der zehnten Klasse habe ich in einer Kanzlei gemacht und ich habe in letzter Zeit auch immer mal wieder Gerichtsverhandlungen besucht“, erzählt er weiter.

Doch nicht alle Fachbereiche haben dem 18-Jährigen so viel Freude bereitet. „Die meisten Fächer haben mir Spaß gemacht, Deutsch und Sport gehörten da aber eher weniger dazu“, so Niklas Geiger – und für Musik musste er deutlich mehr lernen als für andere Fächer. Für seine Leistungskurse in Mathe und Physik musste er im Vergleich viel weniger lernen „Das musste man halt verstehen und umsetzen, aber der Zeitaufwand beim Lernen ist dabei nicht so hoch“, sagt er.

Seine Tipps für das perfekte Abi? „Ich würde anderen empfehlen, im Unterricht immer gut aufzupassen und fleißig zu sein“, empfiehlt der 1,0-Abiturient. „Ein guter Umgang mit den Lehrern hilft sicher auch. Man sollte den Lehrer nicht als Feind sehen“, sagt Niklas Geiger.

Sowohl Abiball als auch Abischerz fanden am Georg-Büchner-Gymnasium in diesem Jahr wieder in vollem Ausmaße statt. „Es war schön, dass diese Ereignisse in diesem Jahr wieder stattfinden konnten“, sagt Niklas Geiger. Coronabedingt seien so manche sonst selbstverständlichen Bestandteile des Abiturs ausgeblieben: Auf Ausfahrten wie die Studienreise, die normalerweise Ende der elften Klasse stattfindet, mussten die Schüler des Jahrgangs verzichten. Umso schöner sei es für sie dann gewesen, im Juli dieses Jahres eine gebührende Abschlussfeier zu zelebrieren.