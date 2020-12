Wie geht es weiter in der Biobäckerei Weber nach dem Backofendebakel vom Dienstagmorgen, dem Tag der Eröffnung in neuen Räumen im Mehrgenerationenhaus „Nahdran“ an der Ringstraße? Bei allem Unglück hatten die Bäcker und die Verkäuferin Gutes erlebt: Die Kunden brachten ihnen größtes Verständnis entgegen, als es am Morgen noch keine frisch gebackenen Waren gab, und die Techniker arbeiteten so schnell es eben möglich war, und brachten den Ofen am Mittag zum Laufen. Trotzdem sagt Mitinhaber