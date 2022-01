Die ganz böse Corona-Überraschung nach den Weihnachtsferien mit vielen Reiserückkehrern aus dem Skiurlaub ist an den Winnender Schulen ausgeblieben. Tausende durchgeführte Schnelltests unter Kindern und Jugendlichen hätten bislang glücklicherweise nur „eine überschaubare Zahl“ an Corona-Infektionen aufgedeckt. So formuliert es die städtische Pressesprecherin Emely Rehberger am Mittwochnachmittag (12. 01.) gegenüber unserer Redaktion.

16 PCR-Tests sind positiv, 21 Ergebnisse stehen