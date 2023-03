Nach Einbrüchen in Winnenden: Videoüberwachung an Lessing-Schulcontainern?

Der jüngste Einbruch in die Außenstelle des Lessing-Gymnasiums in Winnenden schmerzt die Schule noch immer. Rund 30 Laptop-Computer erbeuteten die unbekannten Einbrecher, außerdem 15 iPads und circa ebenso viele WLAN-Verstärker sowie zwei Ladeschränke. Der Schaden geht in die Tausende. Insbesondere die Notebooks fehlen jetzt im Unterricht, berichtet Schulleiter Jörg Steinl unserer Redaktion. Weil die Schulcontainer nicht zum ersten Mal von Einbrechern heimgesucht werden, diskutiert die Stadtverwaltung jetzt über Sicherheitsmaßnahmen. Eine Option lautet: Videoüberwachung. Das ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend im Rathaus bekanntgeworden.

Am Rande eines Tagesordnungspunkts zur Digitalisierung in der Stadtverwaltung berichtete Mitarbeiter Markus Amend von den Sofortmaßnahmen nach dem Einbruch: Die 15 entwendeten WLAN-Repeater (Gesamtwert: rund 1400 Euro) und die 15 entwendeten Tablets (Gesamtwert: rund 9000 Euro) hatten sich im Besitz der Stadt befunden. Für die WLAN-Repeater sei direkt Ersatz bestellt worden, die Außenstellen seien bereits wieder „durchgängig mit Internet versorgt“.

Die Nachbestellung der Laptops und Tablets wird einige Zeit beanspruchen

Die Nachbestellung von iPads und Co. wird hingegen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Rathaus-Pressesprecherin Franziska Götz berichtet auf Anfrage: „Für die Ersatzbeschaffung der iPads ist eine Ausschreibung aus rechtlichen Gründen notwendig. Diese wird bereits vorbereitet und schnellstmöglich durchgeführt, so dass voraussichtlich in drei Monaten die neuen iPads beschafft werden können.“

Die Laptops wiederum waren Schuleigentum und müssen gesondert ersetzt werden – auch das wird seine Zeit dauern. Schulleiter Jörg Steinl sagt: „Wenn Sie so viele Notebooks brauchen, dann dauert das seine Zeit. Die Geräte fehlen uns ganz konkret im naturwissenschaftlichen Unterricht, wo wir programmieren, Mikrocontroller steuern, CNC-fräsen ...“ Diese Einschränkungen seien für die Schule schlimmer als der Schaden, für den die Versicherung aufkomme.

Stadtbauamtschef spricht von Kamera, Oberbürgermeister grätscht dazwischen

Zurück zur möglichen Videoüberwachung. In der Sitzung am Dienstagabend hatte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth den Fokus auf das Thema Sicherheit gelenkt und die Frage in den Raum gestellt: „Bedarf es da weiterer Sicherungsmaßnahmen? Damit müssen wir uns befassen.“

Genau das hatte Roland Bornemann, Leiter des Stadtbauamts, offenbar bereits getan: Freimütig berichtete er von „einer Kamera, an einem Mast“ in der Nähe der Container, die „nicht in Betrieb war“, aber in Betrieb genommen werden könnte: „Vielleicht trägt das zur Sicherheit bei.“

Zur Kommunikation nach außen waren diese Überlegungen aber offenbar noch nicht bestimmt gewesen, denn der OB grätschte mit einem entsprechenden Hinweis auf die Öffentlichkeit der laufenden Sitzung dazwischen – und Bornemann wirkte plötzlich, als wünschte er sich, nichts zu diesem Thema gesagt zu haben.

Am Tag darauf liefern Holzwarth und Bornemann eine schlüssige Erklärung

Am Tag darauf – unsere Redaktion hatte nachgehakt – lieferten Holzwarth und Bornemann dann eine schlüssige Erklärung für diese Szene nach. Der OB erklärte per Mail: „Mein Hinweis in der Sitzung war so zu verstehen, dass, ob eine Kamera dort hängt und betrieben wird, zunächst eben gerade nicht in einer öffentlichen Sitzung zu diskutieren ist.“

Er selbst habe in der Sitzung erstmals davon gehört. Holzwarth stellt klar: „Wenn man sich dafür entschließt, dann müssen die Menschen, die sich in dem Bereich aufhalten, zum Beispiel per Schild informiert werden.“ Es gälten Fragen des Datenschutzes zu klären, wer die Kamera betreiben würde, ob eine solche Überwachung überhaupt zulässig sei und und und ...

Der Bauamtschef selbst erklärte seinen Vorstoß im Gemeinderat so: In einer Amtsleiterbesprechung sei zunächst über „das aktuelle Problem von Einbrüchen“ diskutiert worden. Bei einer nachfolgenden Besprechung im Stadtbauamt sei er „erstmalig darüber informiert [worden], dass es dort Kameras gibt – die aber nicht in Betrieb sind“. Und weiter: „Aktuell soll die Gebrauchsfähigkeit der Kameras geprüft werden und die Frage geklärt werden, ob eine Wiederinbetriebnahme z.B einer Kamera am Eingangsbereich ggf. die Einbruchsicherheit erhöhen könnte. In diesem Zusammenhang wäre auch die Frage der Zulässigkeit im öffentlichen Raum zu klären und die notwendigen Hinweise an Passanten und Schüler sicherzustellen.“

Nach Bornemanns Kenntnis geht die Installation der Kameras wohl auf den Amoklauf von 2009 zurück, als in den Containern kurzfristig die Schüler der Albertville-Realschule untergebracht wurden. „Unter dem Eindruck der Ereignisse gab es ein hohes Sicherheitsbedürfnis und es wurde in dem Container eine Alarmierungseinrichtung direkt zur Polizei eingerichtet sowie außen herum vier Kameras eingerichtet. Wie diese Maßnahme seinerzeit polizeilich abgestimmt oder sogar veranlasst war, weiß ich nicht. Seit dem Verlassen der Albertville-Realschüler 2013 sind, wie mir berichtet wurde, die Kameras nicht mehr in Betrieb“, schreibt Bornemann.

Die Kameras sind 14 Jahre alt – es wird geprüft, ob sie noch einsatzfähig sind

Es werde jetzt geprüft, ob die 14 Jahre alte Technik überhaupt zur Überwachung in den Nachtstunden geeignet sei. „Wenn die Kameras, Software und Server erneuert werden müssten, ist die Maßnahme finanziell unverhältnismäßig und hinfällig“, so der Stadtbauamtschef. Die Klärung personenrechtlicher Fragen erübrige sich in diesem Fall. „Zur Sicherung des Objekts wäre dann über verbesserte Schließsysteme oder einen Wachdienst zu sprechen“, schreibt Bornemann.

Darauf zielt auch Holzwarth ab. Er kann sich in Absprache mit der Schulleitung „eine räumliche Lösung mit einer stabilen Türe oder einen Wertsachenkäfig, jeweils mit einer Einbruchalarmanlage“, vorstellen.

Schulleiter Jörg Steinl: „Würde mich prinzipiell keiner Lösung verschließen“

Und was sagt Schulleiter Jörg Steinl zu diesen Überlegungen? „Eine Kamera mit Beschilderung könnte sinnvoll sein als präventives Mittel“, überlegt der Oberstudiendirektor laut. Er sei offen für Vorschläge, ohne jedoch Forderungen an die Stadt stellen zu wollen: „Ich würde mich prinzipiell keiner Lösung verschließen. Wir müssen schauen, was praktikabel ist.“

Nach den beiden Einbrüchen im November, bei denen nichts abhandengekommen sei, hätten die Täter am 16. Februar gezielter gehandelt, berichtet Steinl. Diese seien aus dem Innenhof der U-förmig angelegten Modulbauten über ein eingeschlagenes Fenster in den Raum mit den elektronischen Geräten gestiegen – „da hätten auch Spaziergänger nichts sehen können“.

Jörg Steinl rechnet damit, dass die abseits gelegene Außenstelle noch circa ein Jahr lang in Betrieb ist, ehe die Schüler ins sanierte Hauptgebäude zurückziehen können. Er hofft, dass es in dieser Zeit nicht zu weiteren Einbrüchen kommt: „Ich verstehe das auch nicht. In einer Schule ist doch nicht besonders viel zu holen.“

Die Polizei hatte im November erklärt, ihre Präsenz in dem Bereich verstärken zu wollen. Damals war auch in einen Kiosk des Wunnebads eingebrochen worden. Noch haben die Beamten indes keinen Ermittlungserfolg vermeldet. Wer hinter den Einbrüchen steckt, bleibt unklar.