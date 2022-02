Etwas länger als eine Woche sind die Einbrüche in Hertmannsweiler und Birkmannsweiler nun her. Seither ist es glücklicherweise ruhig geblieben. Hat die Polizei zu den Fällen neue Erkenntnisse?

Fahndung mit Hubschrauber

Für großes Aufsehen hatte vor allem der Einbruch am Montagabend, 14. Februar, gesorgt. Die Täter haben in einem Haus in den Stumpwiesen mehrere Zimmer durchwühlt, ehe sie wohl von einem eintreffenden Bewohner gestört wurden. Dieser äußerte bei seinem folgenden