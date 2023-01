Nach großen Problemen: Vodafone will Mobilfunknetz in Winnenden verbessern

Neues Jahr, besseres Netz? Zumindest dürften das einige Vodafone-Mobilfunkkunden aus Winnenden und Umgebung hoffen. Teilweise haben diese Anfang Dezember über massive Verbindungsprobleme geklagt. Grund: Am Winnender Bahnhof ist dem Unternehmen der Standort eines Mobilfunkmastes gekündigt worden.

Am 6. Dezember dann hat ein Pressesprecher des Unternehmens unserer Redaktion mitgeteilt, dass andere Masten in der Umgebung umgestellt worden seien, um das Funkloch in Bahnhofsnähe zu schließen. Im Nachgang jedoch war in den sozialen Medien teils weiterhin zu lesen, dass es Probleme gibt. Zum Beispiel in Leutenbach. Hat sich das inzwischen gebessert?

„Ja, wir haben seit unserem letzten Kontakt am 6. Dezember unser Mobilfunknetz in Winnenden deutlich verbessert und das damalige Funkloch weitgehend geschlossen“, verkündet der Pressesprecher die frohe Botschaft auf Nachfrage.

Arbeiten betreffen den Bereich zwischen Bahnhof Winnenden und Leutenbach

Das Vodafone-Mobilfunknetz in Winnenden sei wieder ganz gut in Schuss, aber noch nicht gut genug. „Den sehr guten Zustand, den wir vor der Aufgabe des Standorts in der Nähe des Bahnhofes in Winnenden hatten, haben wir noch nicht wieder erreicht“, heißt es in der Vodafone-Antwort weiter. Daran will das Unternehmen aber offensichtlich weiter arbeiten. Noch im Januar sei eine weitere Optimierungsmaßnahme geplant. „Diese betrifft den Bereich nördlich des Bahnhofes bis rauf nach Leutenbach (also Richtung Weiler zum Stein).“

Vodafone hat 14 Mobilfunk-Bauprojekte im Rems-Murr-Kreis

Einer gesonderten Pressemitteilung zufolge will Vodafone bis Mitte 2023 insgesamt 14 Mobilfunk-Bauprojekte im Rems-Murr-Kreis realisieren. Ziel sei es, Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G+-Netz in den Landkreis zu bringen. Bis 2025 soll es laut Vodafone überall im Kreis 5G oder 5G+ geben. Dabei wird das Unternehmen nach eigenen Angaben zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine Antennen für 5G und 5G+, wo immer es möglich ist, an den bestehenden 88 Mobilfunk-Standorten im Kreis in Betrieb nehmen.

Aktuell sind laut Vodafone 33 Standorte im Kreis mit 5G-Technologie ausgestattet. Acht Standorte haben bereits 5G+. Bis Mitte 2023 sollen weitere acht 5G-Bauprojekte im Landkreis realisiert werden: Vodafone wird in den nächsten zwölf Monaten sieben bestehende Standorte in Schorndorf, Leutenbach, Fellbach, Oppenweiler, Althütte und Winnenden zu 5G-Stationen hochrüsten, indem dort erstmals 5G-Technologie installiert wird.