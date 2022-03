173 Schülerinnen und Schüler, so viele wie nie zuvor, befanden sich vor einer Woche wegen einer akuten Corona-Infektion in Quarantäne. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt: 147 Kinder und Jugendliche müssen aktuell zu Hause mit Schulaufgaben versorgt werden, weil sie entweder per PCR-Test (75) oder per Schnelltest (72) positiv auf Corona getestet wurden.

65 Kinder und Jugendliche als Kontaktpersonen in Quarantäne

Das geht aus den Zahlen hervor, die jeden Mittwoch