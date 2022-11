Nach tödlichem Unfall bei Winnenden: Beeinträchtigt kleines Schild die Sicht?

Der tragische Tod eines 63 Jahre alten Motorradfahrers nach einem Unfall auf der Südumgehung wühlt auf, macht betroffen. Jürgen Mayer aus Weinstadt hat er überdies sofort veranlasst, der Polizei und unserer Zeitung zu erzählen, dass er nur fünf Tage zuvor eine ganz ähnliche Situation an derselben Stelle erlebt hat, nachdem er in den Herbstferien seinen Müll im Entsorgungszentrum Eichholz abgeliefert hatte: „Sie ging glücklicherweise gut aus. Der von links kommende Motorradfahrer konnte bremsen, ich bin langsam aus der Ausfahrt von der Deponie herausgefahren und habe natürlich auch gebremst. Er fuhr weiter, hat nicht einmal geschimpft.“

Zehntelsekunden und weitere Faktoren beeinflussen einen Unfall wie den jüngsten

Ein Einzelfall, dachte er damals, wenn ihm auch der Schreck gewaltig in die Glieder gefahren war. Ein bisschen macht sich Jürgen Mayer nun aber den Vorwurf, dass er nicht gleich bei der für die Landesstraße zuständigen Verkehrsbehörde darauf hingewiesen hat, dass ein rot-weißes Warnschild an der Verkehrsinsel die Sicht verdeckt. Wenn auch nur in einem kleinen Bereich und für Zehntelsekunden – was aber reicht, wenn sich dahinter ein schmales Motorrad vom Krankenhaus her der Einmündung nähert. Je nach Tempo des herausfahrenden Autos und des herannahenden Zweirads geht die Sache wie in seinem Fall glimpflich aus – oder grausam wie am Donnerstagmorgen (10.11.).

Unsere Redaktion hat die Einmündung daraufhin unter die Lupe genommen. Das Schild dient dazu, dass die Kraftfahrer nicht an die Ecke der Verkehrsinsel prallen, die sich in einer leichten Kurve befindet. Bestimmt, meint Jürgen Mayer, gibt es eine andere Möglichkeit, die Kante sichtbar zu machen. „Sitzt man in einem Transporter, befindet man sich über dem Schild, kein Problem. Doch wenn eine kleine Person in einem normalen Kleinwagen sitzt, ist sie eher auf Augenhöhe mit dem Schild“, versetzt sich Jürgen Mayer in die Lage anderer. Beim Selbstversuch muss unsere Redaktion Jürgen Mayer recht geben. Tatsächlich muss man daher das „Vorfahrt achten“-Gebot hier ganz ernst nehmen und langsam bis zur Haltelinie vorfahren, dort stehen bleiben und sich jetzt, bei freier Sicht, nach links und rechts vergewissern, dass die Straße frei ist.

Die Kreuzung ist so übersichtlich, dass sich manche in falscher Sicherheit wiegen

„Die Autofahrerin ist schuld, keine Frage, aber sie tut mir auch leid.“ Jürgen Mayer ist Feuerwehrmann und beruflich so weit in der Materie der Unfallforschung beschlagen, dass er weiß: „Für einen Unfall müssen immer mehrere Faktoren zusammenkommen.“ Die besagte Kreuzung zum Beispiel ist derart gut einsehbar, dermaßen übersichtlich, dass sich Autofahrer eben oft nicht vorsichtig vortasten, wie sie das bei einer rechtwinkligen, von Häusern gesäumten Kreuzung machen würden, weil sie eben nichts sehen. „Man fühlt sich sicher, ist vielleicht auch abgelenkt, in Gedanken woanders. Wäre aber das Schild anders angebracht, wäre wenigstens dieser Unfallfaktor ausgeschaltet. Rein statistisch muss man damit rechnen, dass sonst wieder etwas passiert.“ Als Beleg dient Jürgen Mayer das Gespräch mit einem Freund, dem er von seinem Beinahe-Unfall erzählte. Dieser gab ihm recht, auch er habe schon um das Schild herumgucken müssen, habe es als sichtbehindernd empfunden.

Im Zeitungsarchiv dokumentiert ist nur ein Unfall an derselben Stelle, passiert ist er an einem Nachmittag Mitte Juli im Jahr 2016. Ein 88-jähriger Autofahrer hat die Vorfahrt einer von links kommenden Frau verletzt, sie wurde in ihrem Citroen schwer verletzt.

Dass Motorradfahrer immer in der Gefahr schweben, übersehen zu werden, und besonders verletzlich sind, weil sie keine schützende Karosse um sich haben, belegt ein weiterer tödlicher Unfall, der im März 2012 auf der Südumgehung passierte, aber weiter vorne Richtung Krankenhaus, wo die Abbiegespur nach Hanweiler und zum Wunnebad ist. Dort behindert kein Schild für keine Sekunde die Sicht, gleichwohl bog eine Frau links ab und übersah den entgegenkommenden Motorradfahrer.