Am Tag nach dem Brand in der Badstraße ist die Brandursache noch nicht ermittelt. Zu schwer beschädigt ist das Haus. Es muss erst weiter abgesichert werden, bevor es von Brandschutzsachverständigen betreten werden kann, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An diesem Tag wurde auch bekannt, dass es vor Eintreffen der Feuerwehr einen privaten Rettungsversuch gab für die 69-Jährige, die im Feuer ums Leben gekommen ist.

Es brennt: Wo im Haus ist die Frau?

Als das Feuer