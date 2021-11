Zwölf Jahre hat Gerald Warmuth im Raum Winnenden gewirkt. Jetzt zieht er weiter in die katholische Seelsorgeeinheit Hohenneuffen. Er ist ein frommer Priester mit einem tiefen Gottvertrauen und zugleich ein Realist mit ungeschöntem Blick auf die Menschheit. In die Bibel vertieft er sich und andererseits schaut er fast jeden späten Abend CNN. In seinen Predigten macht er den Gläubigen nie Vorschriften, aber auffällig oft spricht er über die Gier. Warum?

Ob etwas Lüge oder Wahrheit ist,