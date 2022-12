Nachgefragt bei Arbeitgebern in Winnenden: Wie viele Mitarbeiter sind krank?

Frage an Sie, liebe Leserin, lieber Leser: Wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen sind aktuell krank? Wer keine nennen kann, gewinnt! Oder ist das nur so ein Gefühl, das aktuell wahnsinnig viele Menschen das Bett hüten? Unsere Redaktion hat sich umgehört bei großen und kleineren Unternehmen von Kärcher über Kaysser (Leutenbach) bis Haustechnik Bohn, bei den Rems-Murr-Kliniken, der Stadt Winnenden und der Paulinenpflege. Wie hoch ist der Krankenstand? Und: Ist das ein Problem?

Stadt: Mehr als 10 Prozent sind krank

Einen der prozentual höchsten Krankenstände unserer (nicht repräsentativen) Umfrage vermeldet die Stadt Winnenden : 69 Personen, und damit mehr als 10 Prozent der Beschäftigten waren zuletzt krank, teilt Pressesprecherin Franziska Götz mit. Gegenüber den Vorjahren sei die Anzahl der Krankheitsfälle im ersten Corona-Jahr 2020 gestiegen und dann im Jahr 2021 konstant geblieben. „Im Jahr 2022 stiegt die Anzahl der Krankheitsfälle nochmals an.“

Ein Faktor: 30 der aktuell Erkrankten arbeiten in der Kinderbetreuung – wo ja aktuell unter anderem das RS-Virus für viele Krankheitsfälle sorgt. Die Schulkindbetreuung (nicht aber die Frühbetreuung) werde „soweit möglich“ aufrechterhalten, berichtet Götz, es würden aber Gruppen zusammengelegt, teilweise kein Mittagessen angeboten. In den Kitas herrscht vereinzelt eingeschränkter Betrieb.

Und im Rathaus selbst? In manchen Bereichen der Stadtverwaltung werden Überstunden notwendig, es komme „zu Verzögerungen bei der Bearbeitung“.

Krankenhauspersonal zeigt vollen Einsatz

Bei den Rems-Murr-Kliniken in Winnenden und Schorndorf beträgt der Krankenstand „standortübergreifend bei 2700 Mitarbeitern circa sechs bis sieben Prozent“. Das berichtet Pressesprecher Christoph Schmale. Es sind also zwischen 160 und 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank. Damit liegt der Krankenstand „etwas über dem Niveau der vorherigen Corona-Wellen“.

Das klingt heikel. Der Pressesprecher schreibt unserer Redaktion: „Die Mitarbeitenden in Winnenden und Schorndorf sorgen jeden Tag mit vollem Engagement und flexiblen Einsatz dafür, dass trotz Krankheitsausfälle der Betrieb aufrechterhalten wird. Wir müssen unsere Kapazitäten täglich an die Personalverfügbarkeit anpassen und können trotz der sehr hohen Auslastung von teilweise 90 Prozent die Versorgung unserer Patienten gewährleisten.“

Paulinenpflege: Mehr Kranke als sonst

Mit rund 800 Mitarbeitern in Winnenden (von insgesamt circa 1600) ist die Paulinenpflege eine der größten Arbeitgeberinnen in der Stadt. Sprecher Marco Kelch berichtet von einem Krankenstand, der seit wenigen Wochen um die fünf, sechs Prozent liegt. „Das sind bezogen auf Winnenden 40 bis 50 Personen.“ Durchschnittlich seien sonst nur circa vier bis 4,5 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank.

In den beiden zurückliegenden Corona-Wintern war die Belastung allerdings noch größer: „Im Gesamtunternehmen hatten wochenlang bis zu 50 Mitarbeitende gleichzeitig eine Corona-Infektion, zusätzlich zum üblichen Krankenstand“, berichtet Kelch. Das habe zu „erheblichen Belastungen“ der verbliebenen Mitarbeiter und vielen Überstunden geführt. „Dank dieses Einsatzes konnten wir die Versorgung unserer Klienten aufrechterhalten.

Kaysser und Kärcher: Alles im Griff

Die vielen Corona-Quarantäne-Fälle in den Jahren 2020 und 2021 machten auch der Firma Kaysser in Leutenbach-Nellmersbach zu schaffen. Ansonsten ist der Krankenstand laut Geschäftsführer Thomas Kaysser ähnlich hoch. Zum Wochenbeginn waren 29 der 477 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank, also rund sechs Prozent. „Aufträge wurden keine abgesagt, manche aber verschoben“, teilt Kaysser mit. Überstunden? Seien „in einer solchen Lage notwendig“.

Die aktuelle Krankheitswelle bringt auch das Winnender Flaggschiff Kärcher mit seinen rund 2800 Mitarbeitern vor Ort nicht vom Kurs ab. „Im Vergleich zum November letzten Jahres wie auch zum November 2019 vor Corona ist unsere diesjährige Fehlzeitenquote nur leicht erhöht, weswegen wir keine Auswirkungen auf den Arbeitsalltag bemerken“, antwortet Unternehmenssprecherin Anouk von Hochmeister auf die Anfrage unserer Redaktion.

Haustechnik Bohn: Drei machen viel aus

Eine Nummer kleiner ist die Winnender Firma Bohn . Der Haustechnik-Spezialist beschäftigt, die dreiköpfige Geschäftsführung ausgeklammert, 22 Mitarbeiter. Davon krank: drei. Was wiederum den höchsten Krankenstand unserer Umfrage bedeutet: fast 14 Prozent! Aus der Spur bringt das die Winnender aber nicht, wie Geschäftsführerin Annette Gamperling unserer Redaktion berichtet. Besonders viele Krankheitsfälle gebe es im Vergleich zu den Vorjahren nicht. Teilweise hätten zwar Aufträge verschoben werden müssen und es seien Überstunden angefallen. Gravierende Folgen habe das fürs Unternehmen nicht.