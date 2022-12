Nachhaltige Alternative: Winnender Baumschule bietet Weihnachtsbäume zum Mieten

Das Weihnachtsfest steht vor der Türe und damit auch in vielen Haushalten in Winnenden die Frage: Wo kaufen wir in diesem Jahr unseren Christbaum? Die Baumschule Wöhrle an der Lilienstraße bei Hertmannsweiler bietet eine Alternative zur abgeholzten Tanne: Der Baum kommt im Topf und zwar zur Miete. Wir haben nachgefragt, wie das genau funktioniert.

„Es ist so, dass die hiesigen Bäume aus Kulturlandschaft kommen und für diesen Zweck angepflanzt werden, wie zum Beispiel Blumen“, erklärt William Patrick von der Winnender Nabu-Gruppe auf Nachfrage im Bezug zur klassischen, abgeholzten Tanne oder Fichte. Laut Internetseite des Naturschutzbundes kaufen die Deutschen jährlich rund 30 Millionen Weihnachtsbäume, 90 Prozent davon sollen auch aus Deutschland stammen. Großteils, wie Patrick ausführt, aus Kulturlandschaften.

Der Nabu kritisiert, dass dort meist kräftig gegen Schädlinge gespritzt werde. Deshalb empfiehlt der Naturschutzbund „den Kauf von heimischen Fichten, Kiefern oder Tannen, die auf sogenannten Sonderflächen unter Strom- oder auf Leitungstrassen wachsen.“

Ist die Pflanze nach dem Fest noch gesund, gibt es 25 Prozent vom Preis zurück

Eine Alternative bietet die Winnender Baumschule Wöhrle: Die Tanne oder Fichte können Interessierte dort im Topf kaufen oder sogar nur mieten. „Wir bieten Weihnachtsbäume im Topf schon sehr lange an. Bestimmt seit 50 Jahren“, erzählt Gärtnermeisterin Katja Meindl.

Vor etwa zehn Jahren ist dem Gärtnerteam dann die Idee gekommen, die Bäume für die Weihnachtszeit nur zu verleihen. „Die Bäume müssen zunächst gekauft werden. Wer nach Weihnachten keine Verwendung mehr hat, kann ihn zwischen dem 9. und dem 14. Januar zurückbringen“, erzählt Meindl. Ist die Pflanze gesund, gibt es 25 Prozent vom Kaufpreis zurück. Noch vor Jahren sei man deutschlandweit der einzige Anbieter solcher Miet-Weihnachtsbäume gewesen. Inzwischen gibt es auch andere.

Etwa 80 Bäume pro Jahr verleiht die Baumschule zur Weihnachtszeit. Tendenz steigend. „Wer einmal einen Baum geliehen hat, der kommt im nächsten Jahr wieder“, hat Meindl festgestellt.

Besonders in den vergangenen Jahren war die Nachfrage deutlich höher. „Die Kunden sagen, dass wegen ihnen kein Baum sterben soll. Oder sie loben das Konzept, setzen auf Nachhaltigkeit. Dass der Baum im Topf weniger nadelt als die abgeholzte Tanne, spielt für die meisten eher eine untergeordnete Rolle.“

Damit der eingetopfte Baum weniger nadelt, gilt es ein paar Dinge zu beachten

Damit tatsächlich weniger Nadeln auf dem Fußboden landen, gibt es ein paar Spielregeln, die Meindl ihren Kunden empfiehlt. So soll der Baum, bevor er ins Zimmer kommt, noch einmal gut gegossen werden. Sechs bis acht Stunden sollte der Baum dann in einem unbeheizten Raum (Hauseingang) stehen, damit er sich an die Wärme gewöhnen kann. Die Expertin empfhielt, den Baum alle drei Tage zu gießen, die Nadeln und Zweige fein mit Wasser zu besprühen.

„Kurz vor Weihnachten sollte man den Baum ins Haus holen und etwa zehn bis zwölf Tage später wieder an die Außentemperatur gewöhnen, bevor man ihn wieder ins Freie bringt“, sagt Meindl. Die kleinen Bäume im Topf kosten 27 Euro, die großen Modelle über 100 Euro. Was die Größe betrifft, sind jedoch Grenzen gesetzt, da der Baum sonst zu schwer werden würde.

Tannen und Fichten stehen zum Verkauf

Die Baumschule Wöhrle bietet unterschiedliche Tannenarten, sowie Fichten, die preislich etwas günstiger sind. „Alle Bäume im Topf kommen aus Winnenden. Damit sie pünktlich zum 1. Advent verkauft werden können, graben wir sie ab Mitte November samt einem Ballen aus“, erklärt sie. Das Gärtnerteam müsse bei dieser aufwendigen Arbeit sehr vorsichtig sein.

Der Baum kann im kommenden Jahr erneut als Christbaum dienen

Nach dem Fest können Kunden den Baum umtopfen und ihn etwa im folgenden Jahr wieder nutzen. Aber auch die Einpflanzung im heimischen Garten ist möglich. Oder man gibt ihn zurück, was etwa 90 Prozent der Kunden auch tun. Die geschlagenen Bäume, die die Baumschule anbietet, ankommen nicht aus Winnenden, sondern aus Christbaumkulturen auf der Schwäbischen Alb.

Nach dem Weihnachtsfest wird der Baum zum Elefantenfutter

Wer auf die klassische, abgeholzte Tanne setzt, dem empfiehlt William Patrick vom Nabu, die alten Christbäume auch hier zu entsorgen. „Entweder zu Häckselmaterial oder, wie ich schon in einem Fernsehbericht gesehen habe, an Elefanten in der Wilhelma zu verfüttern“, gibt er einen Tipp. Die Idee, Bäume im Topf zu leihen, gefällt ihm. „Wer die Tanne später auspflanzen möchte, braucht aber einen großen Garten“, rät er.

Eine Kunststoff-Tanne geht für Patrick gar nicht, auch wenn die Bäume mittlerweile sehr realistisch aussehen. Zum Schluss hat der Nabu-Mann noch einen ausgefallenen Vorschlag: „Mein früherer Kollege bastelte sich einen Baum aus Holzleisten, die er in der Mitte durchbohrte. Kreuzweise steckte er die immer kürzer werdenden Leisten auf einen senkrechten Eisenstab. Zum Schluss schmückte er dann alle.“