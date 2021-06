Der Traubenwirt und seine Gäste haben ein Riesenglück in den sich aufhellenden Coronazeiten. Zufällig wird gerade jetzt die neue Gastroterrasse fertig, welche die Stadt auf dem Holzmarkt direkt vor der Traube einrichten ließ. Geplant war sie schon lange vor Corona, als noch niemand etwas davon ahnte, dass so eine Außenwirtschaft überlebenswichtig wird für eine kleine Weinstube wie die Traube, wenn sie in der Gaststube die Abstandsregeln einhalten soll. Jetzt passt die Terrasse zwischen