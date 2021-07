Die Vergrößerung der Aussegnungshalle in Hertmannsweiler hat alle Beteiligten lange beschäftigt. Nun ist der neue Bau eingeweiht worden - dank niedriger Inzidenz als Präsenzfeier, im Beisein von Menschen, die sich gemeinsam freuen an dem markanten und für den Ort so wichtigen Anbau.

Fünf Jahre nachdem erstmals der Wunsch nach einer größeren Halle laut wurde und nach einjähriger Bauzeit - Baggerbiss war am 18. Juni 2020 - hat der Friedhof Hertmannsweiler jetzt einen würdigen Rahmen für