Neue Büchner-Partnerschule in Putignano: Schüler aus Italien besuchen Winnenden

Im Georg-Büchner-Gymnasium waren in der vergangenen Woche Austauschschülerinnen und -schüler aus einer neuen Partnerschule in Italien zu Gast. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth hat die Gruppe zum Auftakt auch im Winnender Rathaus empfangen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

26 Schülerinnen und Schüler aus Putignano in der Nähe von Bari waren im Rahmen eines Schüleraustauschs nach Winnenden gekommen. Es war der erste mit der neuen italienischen Partnerschule Liceo Majorana Laterza. Der Austausch stand unter dem Motto „Natur, Umwelt und Technik“.

Interessierte Schülerinnen und Schüler stellen Fragen zu Winnenden

Im einem zum Thema passenden Projekt arbeiteten die Schülerinnen und Schüler aus Winnenden und Italien zusammen, lernten sich kennen und verbesserten ihre Sprachkenntnisse. Die interessierten italienischen Jugendlichen hätten in deutscher Sprache Fragen zum Leben, der Nachhaltigkeit und der Ressourcennutzung in Winnenden gestellt, heißt es in der Pressemitteilung. OB Holzwarth erläuterte die aktuellen Projekte und Begebenheiten der Stadt Winnenden. Im Anschluss habe es einen „angeregten Austausch“ gegeben.

Bei einem kurzen Ausflug in die Geschichte Winnendens zeigte Oberbürgermeister Holzwarth vielzählige Berührungspunkte von Winnenden mit Italien, schon anlässlich der Stadtgründung 1212 mit Heinrich von Neuffen und dem Stauferkönig Friedrich II auf.

OB Holzwarth: Gut für das Zusammengehörigkeitsgefühl in Europa

Für den Empfang und die umfassenden Antworten bedankten sich die Begleitlehrerinnen und -lehrer auch im Namen der Austauschschülerinnen und -schüler. Oberbürgermeister Holzwarth dankte für das Interesse und die Organisation des Austausches.

„Internationale Kontakte fördern besonders im Jugendalter nicht nur Fremdsprachenkenntnisse, sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl über die Landesgrenzen hinweg und innerhalb Europas“, wird Holzwarth in der Pressemitteilung zum neu bestehenden Kontakt zwischen den beiden Schulen zitiert. Im Anschluss brach die Schülergruppe zur Stadtrallye durch Winnenden auf. Bis Freitag habe dann noch ein abwechslungsreiches Programm in und um Winnenden auf dem Plan gestanden.