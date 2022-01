Am Mittwoch sind in Baden-Württemberg mal wieder verschärfte Corona-Regeln in Kraft getreten. Die „Alarmstufe 2“ wurde (jetzt doch unabhängig von der Lage in den Krankenhäusern) bis Anfang Februar verlängert. Argumentiert wird mit der hochansteckenden Omikron-Variante. Außerdem hat die Landesregierung eine marginale Ausweitung der von Winnender Wirten scharf kritisierten Sperrstundenregel für die Gastronomie beschlossen. Die dritte Neuerung, die wirklich so gut wie alle Menschen trift,