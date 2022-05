Neue Fahrradständer vor der Volkshochschule Winnenden aufgebaut

An der Volkshochschule (VHS) in Winnenden kann man nun sein Fahrrad sicher abstellen. Sowohl am Gebäude in der Marktstraße als auch in der Wiesenstraße wurden Fahrradbügel montiert, an denen man sein Fahrrad anlehnen und anschließen kann. „Wir freuen uns sehr, dass unser Vorschlag für bessere Fahrradabstellmöglichkeiten umgesetzt wurde“, sagt VHS-Leiter Andreas Frankenhauser.

„Damit wollen wir das Radfahren aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen fördern. Wir hoffen, dass die neuen Abstellplätze gut angenommen werden und bald mehr Kursteilnehmende und Lehrkräfte das Fahrrad nutzen.“ Dem Stadtbauamt Winnenden dankte Frankenhauser für die gute Umsetzung der Baumaßnahme.