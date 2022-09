Neue Ladestation für E-Autos in Birkmannsweiler in Betrieb genommen

Die Stadtwerke Winnenden haben am Freitagmorgen eine neue Ladestation für Elektro-Fahrzeuge in Betrieb genommen. Sie befindet sich an der Vereinsgaststätte des Tennisvereins Birkmannsweiler in der Talaue 31. Es handelt sich bei der Kooperation mit dem TVB um die fünfte Ladestation der Stadtwerke im Stadtgebiet. Bislang können Nutzer von E-Fahrzeugen am Diebsturm, am Theodor-Heuss-Platz, am Holzmarkt und am ehemaligen Wöhrle-Areal Strom tanken.

Ladekarte benötigt

Man benötigt dazu eine Ladekarte, die im Kundenzentrum der Stadtwerke erhältlich ist. Eine Kilowattstunde kostet aktuell 36 Cent, Adhoc-Bezahlung und Roaming sind nach Angaben der Stadtwerke möglich. Die Leistung je Ladepunkt betrage 1 x 22 kW (AC) oder 2 x 11 kW (AC).

Die Ladung der E-Fahrzeuge erfolge „zu 100 Prozent mit Ökostrom“.

Der TV Birkmannsweiler setzt einer Pressemitteilung zufolge im Zuge seiner Zukunftsstrategie „TVB2025“ zunehmend auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. So habe der Verein bereits vor zwei Jahren seine Hallenbeleuchtung auf stromverbrauchreduzierende LED umgestellt und für die Erneuerung des Hallenbodens einen Teppichbelag aus 100 Prozent Ökogarn gewählt.