Neue Pfarrerin Heike Bosien steht in Winnenden für einen Aufbruch reich an Ideen

Vor zehn Wochen hat die neue geschäftsführende Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Winnenden, Heike Bosien, ihr Amt angetreten. Unter anderem mit dem Stichwort „Aufbruch“ beschreibt sich die 53-Jährige selbst: „Ich freue mich an neuen Vorhaben, an Projekten, die Realität werden.“ In Winnenden ist dafür derzeit das sichtbarste Zeichen für große Veränderungen das Gerüst an der Stadtkirche. Heike Bosien ist schon mit dem gesamten Bauausschuss des Kirchengemeinderats mit dem Gerüstaufzug hochgefahren und zur goldenen Kugel mit Wetterfahne hochgestiegen. „Man hat einen fantastischen Blick über Winnenden“, berichtet sie von der besonderen Erfahrung.

Trotz der 6000 Mitglieder will die Pfarrerin viele leichte Zugänge zur Kirche schaffen

Aufbruchstimmung wird Heike Bosien noch eine ganze Weile verspüren, solange sie sich einarbeitet und Menschen der Gemeinde und der Stadt kennenlernt. Und sie bringt mit ihrem offenen, freundlichen Umgang sowie einer schnellen Auffassungsgabe und einer unkomplizierten Art, sich auszudrücken, eine Menge mit, um andere in Aufbruchstimmung zu versetzen.

Da wären zunächst die Gemeindemitglieder. Von wie vielen „Schäfchen“ in der 29.000-Einwohner-Stadt reden wir? Auch hierzu hat sie sich einen Überblick verschafft, es sind etwa 6000. „Der Mitgliederschwund trifft uns auch. Aber laut Statistischem Landesamt waren im Jahr 2021 40 Prozent der Winnender evangelisch, 20 Prozent katholisch. Dass 60 Prozent der Einwohner an christliche Kirchen gebunden sind, ist landesweit überdurchschnittlich“, freut sich Heike Bosien.

Ein neues CVJM-Haus zu bauen ist für sie die dringendste Aufgabe

Auch beeindruckt sie als Anhängerin der Ökumene – geprägt von Erfahrungen in Lateinamerika und von 15 Jahren als Vertreterin der Evangelischen Kirche Deutschland im Leitungskreis des Weltkirchenrats –, dass in Winnenden die christlichen Kirchen in einem Arbeitskreis „extrem eng“ verzahnt sind. „Das habe ich in der Breite und Kontinuität noch nie erlebt.“ Sie erfuhr, dass dies begann, um die Folgen des Amoklaufs zu bewältigen, seit Kriegsbeginn in der Ukraine setzt sich das Miteinander mit Friedensgebet und Flüchtlingscafé fort.

Trotz der starken Bindung der Bürger an die Kirchengemeinden in Winnenden, Heike Bosien stellt Fragen und will sich keineswegs auf irgendwelchen Zahlen ausruhen: „Sind wir ein abgeschlossenes Milieu, oder sind wir offen in alle Richtungen, auch für arme, auch für Menschen mit anderer Kultur und Migrationshintergrund?“ Sie steht für eine Willkommenskultur, in der die Kirche auf Neuzugezogene zugeht, sie steht für eine Kirche, die niemanden wegen seiner Lebensform diskriminiert, und ihr ist die Kinder- und Jugendarbeit enorm wichtig. Die reiche von der Fortführung der beiden kirchlichen Kindergärten bis hin zum Neubau des CVJM-Hauses. „Ich will, dass Kinder sich fragen können, was glaube ich, auf was vertraue ich?“ Dafür will sie auch ansprechende, zeitgemäße Räume schaffen: „Das CVJM-Haus ist unser dringendstes Bauprojekt“, sagt sie. Ein Besichtigungstermin in Wendlingen sei bereits avisiert, um Input zu bekommen.

Die „Bürgerkirche“ schafft viele Gelegenheiten zur Vernetzung

Die Stadtkirche ist also ihr größtes, aber nicht ihr einziges Projekt. Lange vor Heike Bosiens Ankunft in Winnenden wurde der Kurs zur „Bürgerkirche“ eingeschlagen, in der Begegnung und Kultur an erster Stelle stehen sollen. Dass Bürger Räume in der Stadt brauchen, erkennt sie an den vielen Anfragen externer Gruppen für die Räume in Gemeindehäusern. Heike Bosien wird sich zusammen mit dem Kirchengemeinderat das Immobilienkonzept nochmals neu anschauen. „Alle drei Gemeindehäuser sind in der Diskussion mit den wichtigen Stichwörtern ,Generationen verbinden', ,Barrierefreiheit', ,Inklusion' und ,Energiekonzept'.“ So will sie beispielsweise als Erstes geprüft haben, ob auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes „Haus der Kirche“ eine Photovoltaikanlage installiert werden kann. Die Preissteigerungen für Energie in den letzten anderthalb Jahren haben die evangelische Kirchengemeinde gezwungen, die Schlosskirche für fünf Wochen zu schließen. „Wir werten demnächst das Ergebnis aus und entscheiden, wie es nächsten Winter weitergeht.“

Kultur im Chorverband schafft ein unschätzbares Gemeinschaftsgefühl

Die Schlosskirche, das historische und atmosphärische Prunkstück, ist wichtig fürs Zusammengehörigkeitsgefühl, für Kunst und Kultur, und für die Offenheit, zum Beispiel für Interessenten am Jakobsaltar und gegenüber Pilgern. Für die 53-Jährige ist diese Form des Wanderns ein niederschwelliger Zugang von nicht-kirchlich organisierten Menschen zur Glaubensgemeinschaft. Heike Bosien ist bereits den Jakobsweg von Winnenden bis Esslingen gelaufen, und sie singt im Sopran in der Winnender Kantorei mit. „Der Zugang zum Glauben ist für viele die Musik. Da findet Bindung statt, wenn ich sehe, was allein der Chor für ein Gemeinschaftsleben hat.“ Überhaupt sieht sie in Kirchenmusik (generationenübergreifend zum Beispiel im Minichor für Großeltern/Enkel oder Eltern/Kinder angeboten), aber auch in Kunst bereichernde Ausdrucksmöglichkeiten, für Gefühle wie für Glauben.

„Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist“, zitiert Heike Bosien Dietrich Bonhoeffer, die nach ihm benannte Gemeinde in Ostfildern begleitete sie als Pfarrerin einst neun Jahre lang. „Dort haben wir uns kürzlich brillante Projekte der Altenarbeit angeschaut, die ein Pfarrer im Ruhestand bei der Kommune angestoßen hat.“ Der Info-Gruppe hatte sich auch ein sehr interessierter Berglener Bürgermeister Holger Niederberger angeschlossen. Heike Bosien geht es für Winnenden darum, zusätzlich zu Pflegeheimen Angebote zu schaffen, wie Menschen in der eigenen Wohnung betreut werden können – „dazu müssen sich Kirche, Kommune und ein großer Player wie hier die Paulinenpflege verflechten“. Als Sofortmaßnahme zur Entlastung pflegender Angehöriger wünscht sich Heike Bosien, dass der Krankenpflegeverein baldmöglichst wieder die Freitagnachmittage für Demenzkranke anbietet.

„Ich will Transparenz schaffen zu all den kirchlichen Angeboten, von Schuldner- über Schwangeren- und Konfliktberatung, allein die 42 Mitarbeitenden bei unserer Diakoniestation sind ein Segen“, sagt die Pfarrerin. Dadurch habe man auch die Sympathien der Menschen, die vielleicht nicht in den Gottesdienst kommen, aber dennoch finden, dass Kirche wichtig sei. „Auch die Bestattung ist eine wichtige Aufgabe. Wir begleiten Menschen im Trauerfall, und wir haben eine Armenstiftung, die in Notfällen für eine würdige Beerdigung sorgen kann.“