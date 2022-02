Die Infektionszahlen sind auch in Winnenden gestiegen, ganze Klassen oder Kita-Gruppen müssen aber zukünftig nicht mehr unbedingt in Quarantäne – auch nicht, wenn es unter den Kindern einen größeren Corona-Ausbruch gibt. Das haben Sozial- und Kultusministerium am Mittwoch verkündet. Die geschäftsführende Schulleiterin in Winnenden, Sabine Klass, begrüßt die neue Regel – schließt aber nicht aus, dass in Zukunft trotzdem ganze Klassen zuhause bleiben müssen.

Wie Pressesprecherin Emely