Die Stadtverwaltung plant einen Aus- und Umbau der sogenannten Radtangente Ost, von der Albertville-Realschule vorbei am Panda-Imbiss an der Paulinenstraße über den Viehmarktplatz bis hin zur Markthalle an der Wiesenstraße. Vorfahrt für das Fahrrad? Wenn es nach einigen Gemeinderäten geht, dann lautet die Antwort ganz klar: Ja! Gefahrenstellen sollen nun von einem Ingenieurbüro analysiert werden, um im Anschluss ein Konzept zu erstellen.

„Wenn wir etwas für Radfahrer machen wollen,