Der Name Waldhorn in Däfern hat seit Jahren einen guten Klang in den Ohren von Freunden der gehobenen regionalen Küche. Am 1. August eröffnet das Restaurant im Weissacher Tal bei Auenwald wieder mit zwei neuen Pächtern. Die junge Winnender Familie Madlen und Boris Pecirep übernehmen das Management des ganzen Projekts.

Manche Winnender kennen sie, weil sie seit drei Jahren als Pächter das Winnender Hotel Le Village aufgefrischt haben, in Backnang