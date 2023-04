Neuer Kunstrasenplatz in Winnenden-Hertmannsweiler eingeweiht

Fast alles neu beim Sportverein Hertmannsweiler! Schon im vergangenen Herbst ist – nach einigen Querelen beim Bau – der Kunstrasenplatz fertiggestellt worden. Darüber hinaus hat der Verein in Eigenleistung sein Vereinsheim um- und ein Kassenhaus und eine Grillhütte neu gebaut.

Am Sonntag ist das gebührend gefeiert worden. „Unser Traum ist wahr geworden“, so der Vorsitzende Josip Ljubas, nämlich ein Ganzjahressportplatz mit hellem Flutlicht. Der bisherige Platz an gleicher Stelle sei „total überholt“ gewesen, auch das Vereinsheim in die Jahre gekommen, das Gebäude renovierungsbedürftig, die Heizung zu erneuern, der gesamte Umkleidebereich entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen. Ljubas erinnerte an den sozusagen Startschuss, den einstimmigen Beschluss des Stadtverbands für Sport 2019 für eine Prioritätenliste und dort an erster Stelle das Vorhaben in Hertmannsweiler. Dessen Besonderheit: Die Stadt übernimmt Planung und Umsetzung. Im Gegenzug verpflichtet sich der Verein, künftig sein Domizil selbst beziehungsweise alleine zu betreiben. Der Verein stemmte die Renovierung mit neuen Umkleide- und Duschkabinen samt Aufstockung um ein Geschoss (rund 300 Quadratmeter Fläche somit mehr, Wohnung für die Wirtsfamilie, Geschäftsstelle und Schulungsraum), bei Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro mit Hilfe eines städtischen Zuschusses selbst, auch mit über 3000 Arbeitsstunden in Eigenleistung und vielen Spenden, vor allem von WLSB.

Spiele bis zur Verbandsliga dort zugelassen

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth erinnerte in seinem Grußwort daran, dass der neue Kunstrasenplatz auch Ausweichspielstätte für andere Fußballvereine in Winnenden ist. Mit den jetzigen Abmessungen und dem neuen Flutlicht sei dieser für Spiele bis einschließlich der Verbandsliga zugelassen. Der SVH, derzeit Tabellenführer der Kreisliga A, hat da also noch einiges vor sich.

Das neue Feld hat eine Fläche von 99 mal 55 Meter. Es sind auch zwei quer ausgerichtete Jugendspielfelder mit einer Größe von jeweils 55 mal 35 Meter aufgezeichnet. Mit der neuen, sparsamen LED-Flutlichtanlage können Trainingseinheiten und Spiele auch abends ohne Einschränkungen stattfinden. Zur Ausstattung gehören auch drei mobile Großfeldtore und vier mobile Kleinfeldtore sowie zwei Spielerkabinen.

Dass die Fußballer in Hertmannsweiler einen neuen Platz bitter nötig hatten, das stand schon lange fest. Der alte Bolzplatz aus dem Jahr 1957 war nur noch unter Verletzungsrisiko bespielbar gewesen: das Licht der Flutlichtanlage dürftig, das Grün abschüssig. Im Gemeinderat wurde allerdings schon 2020 kontrovers diskutiert: über umweltschädliches Granulat (verlegt wurde jetzt ein Kunstrasen mit umweltfreundlichem Granulat und Polyethylen-Grashalmen, die aus Zuckerrohr geschaffen werden), über Hochwassergefahr (eine Mulde schafft Abhilfe) und über die stolze Summe von damals veranschlagten 1,36 Millionen Euro (gebaut wurde jetzt für 1,53 Millionen Euro).

Als im Frühjahr 2022 endlich mit dem Bau begonnen wurde, war die Erleichterung auf Seiten des Vereins groß. Doch auch die Bauarbeiten verliefen nicht reibungslos: Erst haute Corona mit seinen Folgen die Bremse rein, dann das Wetter. Die Regenfälle zeigten außerdem, wie schlecht es um den Untergrund bestellt war, dieser glich zeitweise einer Seenlandschaft. Der geplante Eröffnungstermin im September war so nicht zu halten und verschob sich in den Herbst. Die große Feier wurde jetzt nachgeholt. Bei idealem Wetter übrigens – nasskaltem Sauwetter – um nachzuweisen, wie dringend der Verein den Platz braucht.