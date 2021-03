Zum Corona-Schnelltest mit dem Auto, Fahrrad oder Roller? Ohne aus- oder abzusteigen? In Winnenden ist das jetzt möglich, auf dem Schotterparkplatz beim Wunnebad. Philipp Hatzis hat dort mit Unterstützung der Malteser ein Testzentrum eingerichtet. „Wir haben letzte Woche entschieden, das zu machen. Es ging alles ziemlich schnell“, erzählt er am Telefon. Seinen Eltern gehört die Apotheke am Torturm. Dort haben immer mehr Kunden gefragt, ob Schnelltests angeboten werden. „Es gab das