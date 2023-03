Neues Restaurant in Winnenden: Wann macht das Alte Rathaus auf?

Fast ein halbes Jahr ist es schon her, dass Aldo del Negro mit seinem La Piazza aus dem Alten Rathaus ausgezogen ist. Seither sind drinnen die neuen Pächter am Werkeln: Anne Henrichs und Patrick Schubert, beide erst Anfang 30, erfüllen sich am Marktplatz Winnenden den Traum vom eigenen Restaurant. Aber wann ist es denn so weit? Wann macht das neue Alte Rathaus auf? Angepeilt war einmal ein Termin „zwischen Februar und März“ – doch daraus wurde nichts. Es gibt mehr zu tun als gedacht, Lieferungen lassen auf sich warten und Personal ist knapp.

Die Eröffnungsparty ist für Freitag, 5. Mai, geplant

Aber, das hat unsere Redaktion jetzt erfahren: Der Startschuss soll noch vor dem Sommer fallen.

Die Eröffnungsparty ist für Freitag, 5. Mai, geplant, berichtet Anne Henrichs: „Da lassen wir dann auch einen DJ kommen und machen richtig Rambazamba.“ Schon im April will das Gastro-Pärchen eine Probephase starten, dann noch einmal kurz schließen, letzte Problemchen ausmerzen und dann zur warmen Jahreszeit richtig durchstarten.

Die Wände frisch gestrichen, die Theke neu verkleidet, ein neuer Boden verlegt ...

Das Restaurant wird dann kaum wiederzuerkennen sein. Ganz überwiegend in Eigenleistung und mit der Hilfe ihrer Eltern haben Anne Henrichs und Patrick Schubert das Innere des Gasthauses generalüberholt. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Die Wände und die Decke sind frisch gestrichen, die Theke ist neu verkleidet, ein neuer Parkettboden in der gesamten Stube verlegt, neue Lampen baumeln von der Decke, die Küche wurde teilweise entkernt, die Toiletten im Untergeschoss sind frisch saniert ...

Den Sanitärbereich und weitere Arbeiten in der „Schranne“, dem hinteren Bereich des Gasthauses, hat die Stadt übernommen. Für das meiste aber sind die neuen Pächter selbst verantwortlich. Sie wollen und sollen das Restaurant schließlich nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten.

Es gibt beim Renovieren deutlich mehr zu tun als erwartet

Ein Grund dafür, dass sich die Eröffnung verzögert, ist laut Anne Hennrichs, dass es beim Renovieren deutlich mehr zu tun gibt, als ursprünglich gedacht. Es komme einiges zum Vorschein, „wenn du anfängst, Sachen abzubauen, die da seit 20 Jahren hängen“, berichtet die Gastronomin, „wir haben mit einer besseren Substanz gerechnet“. Hinzu kommen kurzfristige Entscheidungen, zum Beispiel die, den Boden in der Gaststube doch zu erneuern – das war ursprünglich nicht geplant gewesen. „Der Boden war so ein Durcheinander, da sind vier oder fünf verschiedene Fließen verarbeitet – wir haben beschlossen: Wir machen das jetzt einmal richtig.“

Wie viele Stunden ihre Arbeitswoche aktuell hat, will Anne Henrichs gar nicht nachrechnen: „Da werde ich nicht glücklich.“ Damit das Geld nicht knapp wird, nehmen Schubert und Henrichs nebenher noch Aufträge mit ihrem Cateringunternehmen „What the Food“ an.

Der zweite Grund dafür, dass der Startschuss am Marktplatz nicht schon im März fällt: Manche Lieferungen lassen auf sich warten. Anne Henrichs schildert das Dilemma: „Die Kühltheke kam erst diese Woche – erst danach kann man die Platte ausmessen, die da oben drauf kommt, erst danach kann man die Zapfanlage installieren. Du bist manchmal abhängig von Leuten, die was liefern sollen. Wenn sich das verzögert, verzögert sich auch alles, was da hinten dran hängt.“ Zwar fallen auf der Baustelle schon der schicke Weinkühlschrank und die nagelneue Siebträger-Kaffeemaschine auf, Tische und Stühle gibt es aber noch nicht. „Die meisten Möbel müssten bald kommen“, sagt Anne Henrichs, nur bei der Sitzbank wird es Ende März.

Und der neue Herd, das Herz der Küche, ist es erst für Mitte April angekündigt.

Personal zu finden, gestaltet sich äußerst schwierig, trotz des großen Netzwerks

Noch etwas macht den jungen Gastronomen Schwierigkeiten: Personalmangel. „Wir haben eigentlich ein ziemlich breites Netzwerk. Aber die meisten sind nach Corona froh, dass sie irgendwo untergekommen sind und wieder einen sicheren Job haben. In den ganzen anderen Gastronomien in der Gegend ist es auch sehr schwierig, die sind alle unterbesetzt“, berichtet Anne Henrichs. In der Testphase im April wird sie den Service wohl alleine schmeißen, während Koch Patrick Schubert am Herd steht. Für die Zeit danach gibt es zwar erste Bewerbungen, doch die Suche nach weiterem Servicepersonal läuft. Wer das neue Gastro-Projekt in der Winnender Innenstadt von Anfang an begleiten möchte, soll sich gerne melden, sagt Anne Henrichs.