Im ehemaligen Hardy-Modegeschäft an der Marktstraße 43 ist wieder Betrieb. Statt Jeans und Hemden gibt es dort seit Dienstag, 18. Januar, ein Stäbchen in die Nase. Der Winnender Noah Schäftlmeier hat mit seinem Unternehmen Minessa Medical ein weiteres Corona-Testzentrum eröffnet. „Am Montag haben wir eine Art Testbetrieb organisiert. Seit Dienstag läuft der reguläre Betrieb“, erzählt er am Telefon. An den Teststationen herrscht momentan wieder reger Betrieb.

Neu: Bald auch