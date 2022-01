Beim Neujahrsempfang der Stadt Winnenden können die Bürgerinnen und Bürger auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur digital dabei sein. Schon im Jahr 2021 war die Veranstaltung ohne Publikum abgehalten worden. Am kommenden Samstag, 15. Januar, wird der diesjährige Neujahrsempfang von 19 Uhr an als Live-Stream aus der Hermann-Schwab-Halle ins Internet übertragen.

Von zuhause zum Livestream zuschalten

„Auch das Jahr 2021 hat sich anders entwickelt als wir es uns alle