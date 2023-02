Nicht der erste Angriff im Rathaus Winnenden: Mann hat seit Monaten Hausverbot

Der 27-Jährige, der am Freitagmorgen (17.2.) vor der Bürgerservicestelle im Rathaus Winnenden eine Mitarbeiterin leicht verletzt hat, ist bei der Stadt kein Unbekannter. Die Polizei hat ihn nun in eine Spezialklinik eingeliefert. Fragen unserer Zeitung zum Vorfall hat Pressesprecherin Franziska Götz beantwortet.

Seit wann und warum hatte der Mann Hausverbot?

Er hat bereits mehrfach Mitarbeitende der Stadt Winnenden bedroht und beleidigt. Deswegen wurde ihm am 23. September 2022 bis einschließlich 31. Juli 2023 Hausverbot für das Rathaus Winnenden an der Torstraße 10 erteilt. Er wurde damals anschließend durch die angeforderten Polizeibeamten aus dem Rathaus geleitet. Es wurde ihm untersagt, ohne vorherige telefonische Terminvereinbarung das Rathaus zu betreten. Bei Bedarf kann das Hausverbot jederzeit verlängert werden.

Sofern er amtliche Angelegenheiten zu erledigen hat, darf er nur nach telefonischer Terminvereinbarung das Rathaus zu dem vereinbarten Termin für die Dauer der Erledigung der vereinbarten Angelegenheit betreten. Anschließend hat er das Rathaus umgehend zu verlassen.

Hat er sich bisher an das Hausverbot gehalten?

Gegen dieses Hausverbot hat der Mann schon mehrfach verstoßen, weshalb die Stadt bereits mehrere Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs gestellt hat. Dazu kommen zusätzlich Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und körperlicher Angriffe gegen städtische Mitarbeitende.

Worin genau bestehen die Angriffe des Mannes?

In den vergangenen Wochen ist der Mann mehrfach übergriffig gegen Mitarbeitende verschiedener Ämter geworden, verbal und teilweise auch körperlich. Auch drohte der Mann ihnen wiederholt mit dem Tod, teilweise in Verbindung mit körperlicher Bedrohung und Übergriff. Mitarbeitende und anschließend Polizisten mussten den Mann in jedem Fall fixieren.

Am vergangenen Freitag reagierten drei Mitarbeiter des Rathauses auf den körperlichen Angriff, nachdem mehrere mündliche Deeskalationsversuche scheiterten. Die durch das interne Notfallsystem herbeigerufenen Mitarbeitenden haben den Mann kurzzeitig körperlich fixiert, bis die angeforderten Polizeibeamten eintrafen und ihn aus dem Rathaus entfernen konnten.

Trifft die Stadt nun stärkere Sicherheitsvorkehrungen?

Die Rathaustüren stehen nach wie vor offen. Das Polizeirevier unterstützt uns weiterhin und die Alarmierungszeit ist sehr kurz. Weil dennoch bis zum Eintreffen der Polizei etwas passieren könnte, wird vorläufig Sicherheitspersonal im Rathaus vor Ort jederzeit abrufbar sein. Diese Maßnahme dient der Sicherheit der Mitarbeitenden, wird jedoch für Besucher des Rathauses kaum bemerkbar sein.