Einer „guten Bekannten“ sah sich die Richterin gegenüber. So überschwänglich, wie die Angeklagte sie begrüßte, so wortreich fiel auch der Abschied am Ende der Verhandlung aus. Die Dankesworte der 36-jährigen Endersbacherin an Richterin und Staatsanwalt für deren „Verständnis, Entgegenkommen und Fairness“ wollten schier kein Ende nehmen.

Zwischenzeitlich war die Angeklagte vier Wochen in Haft

„Ich war es, ich habe die Straftat begangen“, räumte die Angeklagte die Vorwürfe ein.