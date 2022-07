Niklas Geiger, Leutenbach, erzielt am Büchner-Gymnasium Winnenden Traumnote 1,0

Trotz schwieriger Pandemiebedingungen haben 60 Schülerinnen und Schüler am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) das Abitur bestanden, Niklas Geiger aus Leutenbach mit der Traumnote 1,0. In feierlichem Rahmen erhielten sie am Freitag in der Hermann-Schwab-Halle die Zeugnisse, Preise und Urkunden von Schulleiterin Stefanie Rolli. Lehrer und Schulleitung wünschten den Absolventen laut Pressemitteilung „Mut, Erfolg und Verantwortungsbereitschaft für ihren weiteren Lebensweg“.

Erfolgreich abgeschlossen haben 2022:

Albibi, Mohamad (Winnenden); Bauder, Tabea (Winnenden); Bauer, Malin (Winnenden); Beck, Annika (Winnenden); Beller, Mara (Winnenden); Benkert, Moritz (Winnenden); Böhle, Jana (Schwaikheim); Cakir, Furkan (Leutenbach); Decool, Celine (Leutenbach); Disson, Eva (Leutenbach); Eisenreich, Elisabeth (Winnenden); Gaul, Carolina (Leutenbach); Geiger, Niklas ( Leutenbach); Heidenwag, Leni (Winnenden); Heß, Arian (Dornstetten); Holzwarth, Antonia (Winnenden); Huber, Franziska (Winnenden); Ioannidis, Rafail (Winnenden); Janzen, Ronja (Winnenden); Kallenberger, Johanna (Winnenden); Khurram, Labiba (Leutenbach); Kießling, Sandra (Winnenden); Klauber, Denise (Leutenbach); Krathwohl, Tim (Winnenden); Lehmann, Samira (Winnenden); Leßle, Wiktoria (Winnenden); Luckert, Moritz (Winnenden); Martaller, Nelli (Winnenden); Maurer, Maximilian (Winnenden); Müller-Chorus, Marten (Winnenden); Nadj, Viktoria (Leutenbach); Nesust, Ilderina (Winnenden); Ochsner, Finn (Winnenden); Paljulis, Charlotte (Weissach im Tal); Paparodopoulos, Konstantinos (Winnenden); Pape, Joshua (Leutenbach); Phung, Kenny (Winnenden); Pidic, Anel (Winnenden); Poppe, Zuheyla (Winnenden); Ricking, Lara (Winnenden); Ricking, Luca (Winnenden); Salvi, Adolfo-Valentino (Waiblingen); Scharlewsky, Ina (Leutenbach); Schneck, Ayleen (Leutenbach); Schreiber, Fynn (Leutenbach); Schulze, Lena (Winnenden); Schulze, Louisa (Winnenden); Slesak, Lara-Mariel (Winnenden); Sommer, Amelie (Leutenbach); Sülzle, Amelie (Weissach im Tal); Tahiri, Justin (Leutenbach); Thiess, Lea (Leutenbach); Tran, Hoang Jean-Luc (Winnenden); Trapp, Lucas (Winnenden); Unterberg, Tom (Winnenden); Weller, Malte (Leutenbach); Wild, Lisa (Winnenden); Willmer, Gianluca (Leutenbach); Wolf, Jan (Leutenbach); Yasar, Sonay (Winnenden).

Preise für gute Leistungen allgemein

Preise für sehr gute Leistungen und ein „e-fellows-net online“-Stipendium erhielten Niklas Geiger, Moritz Benkert, Malin Bauer, Antonia Holzwarth, Lara Ricking, Tom Unterberg und Lea Thiess.

Preise für sehr gute Leistungen erhielten Luca Ricking, Labiba Khurram, Ina Scharlewsky, Maximilian Maurer, Amelie Sülzle, Jana Böhle, Jan Wolf und Ronja Janzen.

Belobigungen erhielten Amelie Sommer, Viktoria Nadj, Sonay Yasar und Leni Heidenwag.

Sozialpreise

Anerkennungsurkunden des Fördervereins für die Mitwirkung in der Schülerbibliothek erhielten Carolina Gaul und Samira Lehmann.

Sozialpreise gehen an Schülersprecherin Amelie Sommer (von der Schüler-Mitverantwortung, SMV), Malte Weller (vom Technik-AK), Annika Beck (Sozialpreis Haus Elim).

Fachpreise und Urkunden

Jan Wolf (Urkunde Wirtschaft Leistungsfach), Ronja Janzen (Urkunde Englisch Leistungsfach), Marten Müller-Chorus (Urkunde Englisch Leistungsfach), Antonia Holzwarth (Urkunde Englisch Leistungsfach), Labiba Khurram (Urkunde Chemie Leistungsfach), Luca Ricking (Urkunde Sport Leistungsfach), Lara-Mariel Slesak (Urkunde Musik Basisfach), Ina Scharlewsky (Otto-Dix-Preis Kunst), Ayleen Schneck Paul-Schempp-Preis evangelische Religion), Amelie Sülzle (Deutsche Gesellschaft für Philosophie und Ethik), Elisabeth Eisenreich (Urkunde Physikalische Gesellschaft, Urkunde Musik Basisfach), Anel Pidic (Urkunde Physikalische Gesellschaft, Urkunde Physik Leistungsfach), Lisa Wild (Urkunde Gesellschaft für Philosophie und Ehtik, Urkunde Ethik Basisfach), Maximilian Maurer (Preis Verein für Sozialpolitik Wirtschaft, Urkunde Wirtschaft Leistungsfach), Moritz Benkert (Urkunde Wirtschaft Leistungsfach, Preis Englisch Leistungsfach), Jana Böhle (Urkunde Physikalische Gesellschaft, Urkunde Physik Leistungsfach, Urkunde Musik Basisfach), Tom Unterberg (Urkunde Physikalische Gesellschaft, Preis Physik Leistungsfach, Preis Mathematik Leistungsfach), Malin Bauer (Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker, Preis der Deutschen Mathematikervereinigung, Preis Biologie Leistungsfach, Preis Chemie Leistungsfach, Preis Mathematik Leistungsfach), Niklas Geiger (Ferry-Porsche-Preis, Preis der Physikalischen Gesellschaft, Preis der Mathematikervereinigung, Preis Südwestmetall Wirtschaft, Preis Physik Leistungsfach, Preis Mathematik Leistungsfach, Preis Wirtschaft Leistungsfach), Niklas Geiger und Moritz Benkert (Vorschlag für ein Stipendium bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes), Amelie Sommer (Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft, Preis Verein deutsche Sprache für bestes Deutsch-Abitur, Urkunde Deutsch Leistungsfach).