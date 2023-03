Nina Salchow kandidiert als "Winnender Mädle", sie mag den Park und das Wunnebad

Nina Salchow ist mit 24 Jahren die älteste Bewerberin für die Rolle des „Winnender Mädle“ – aber sie findet sie, dass es im Moment einfach passt: Sie hat ihren Bachelor-Abschluss in Sozialer Arbeit in der Tasche und Lust auf eine neue Herausforderung. „Dass das Kleid für die Siegerin individuell geschneidert wird, hat mich direkt angesprochen“, sagt sie. Außerdem: „Ich mag die Stadt sehr, vor allem auch das dörfliche Birkmannsweiler, wo ich von meinem zweiten bis zu meinem 17. Lebensjahr aufgewachsen bin.“

Sie zog dann mit der Mutter ins Schelmenholz. „Und obwohl ich jetzt in einer WG in Bad Cannstatt wohne, bin ich immer noch sehr oft hier wegen Familie und Freunden. Die Größe der Stadt ist einfach perfekt, sie ist sehr schnuckelig.“ Sie geht gerne ins Wunnebad, ist Gast der Bamboo-Lounge und als Sommer-Fan steht bei ihr der Citytreff an der Spitze der städtischen Events.

FSJ im Kindergarten, nun reizt sie das Masterstudium in Kriminologie

Den Schlosspark mag Nina Salchow, wie überhaupt Parks und die Natur – aber auch in einem der ZfP-Gebäude war sie als Praktikantin in der Alterspsychiatrie schon einmal. Nach dem Abitur, das sie am Lessing-Gymnasium nicht bestand, sehr wohl aber beim zweiten Anlauf im Georg-Büchner-Gymnasium, machte Nina Salchow ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einem Kindergarten. „Ich bin sehr gesellig, gehe gerne auf Menschen zu – mit dem Studium wollte ich mir aber viele Möglichkeiten offen halten.“

Ganz weit weg von Winnenden war sie in der Zeit zwischen Schule und Studium auch mehrfach, für vier Monate hieß es Arbeiten in und Reisen durch Neuseeland. „Auf einer Schaf- und Kuhfarm bin ich in der vielfältigen Arbeit richtig aufgegangen“, erzählt sie. Weil eine ihrer großen Leidenschaften Tauchen ist, war sie noch einen Monat auf Fidschi und half ehrenamtlich bei einem Meeres- und Naturschutzprojekt mit.

Jede Woche geht's zum Karaoke-Singen in ihre Stammbar in Stuttgart

Obwohl sie meint, sie sei „nicht so die Sportskanone“, zählt sie auch Reiten, Skifahren und Billardspielen zu ihren Hobbys, neuerdings auch Bouldern. Die zweite große Leidenschaft aber sei das Karaoke-Singen. Da ein solches Angebot offensichtlich in Winnenden fehlt, steuert sie dafür einmal die Woche ihre Stammbar in Stuttgart an.

Zurzeit arbeitet sie als Aushilfe in einer Stuttgarter Wohngruppe der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Den Rest ihrer freien Zeit verbringt die 24-Jährige gerade mit Lesen und Podcast-Hören zu den Themen Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Sogar auf Instagram finde sich dazu etwas. „Ich will im Wintersemester eventuell mit meinem Master in Kriminologie beginnen“, verrät Nina Salchow über das besondere Studium, das Rechts- und Sozialwissenschaften verbindet.