Seit Dienstag dürfen auch die Allgemeinmediziner Piekser gegen das Coronavirus verteilen. Haben die Winnender Arztpraxen überhaupt Impfstoff? Und wie hoch ist die Nachfrage der Patienten? Wir haben uns umgehört und dabei unter anderem erfahren, dass Impfgegner sich bereits per Brief an eine Arztpraxis gewandt haben.

„Sie befinden sich an Position vier in der Warteschlange. Bitte haben Sie noch etwas Geduld“, ertönt eine Bandansage der Arztpraxis Schlüter. Ob die Personen, die warten,