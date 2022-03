Die Corona-Infektionszahlen sind so hoch wie nie – das Virus schert sich auch nicht um den „Freedom-Day“, den manche am Sonntag feiern wollten. Zunächst einmal gelten in Baden-Württemberg viele der Schutzmaßnahmen weiter, darunter auch die Maskenpflicht an Schulen, gegen die sich jüngst die Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis ausgesprochen haben.

Die Protestzüge halten sich, aber werden kleiner

Die Proteste gegen die Corona-Politik, Medienberichterstattung und Impfungen,