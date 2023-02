Notunterkunft für Flüchtlinge: Wird der Fußballplatz in Winnenden-Höfen bebaut?

Seit mehr als drei Monaten ist die Buchenbachhalle in Birkmannsweiler keine Sportstätte mehr, sondern Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Das ist keine Lösung für die Ewigkeit. Doch wie geht es weiter? Es werden noch mehr Schutzbedürftige nach Winnenden kommen. Die Stadt erweitert Kapazitäten, wartet auf Baugenehmigungen – und denkt jetzt laut darüber nach, auf dem Sportplatz in Höfen Wohnmodule zu errichten.

„Ziel ist es, die Buchenbachhalle wieder für ihre ursprüngliche Nutzung bereitstellen zu können und auch keine weitere Sporthalle zu belegen“, schreibt Rathaus-Pressesprecherin Franziska Götz auf eine Anfrage unserer Redaktion. Deshalb würden „verschiedene Unterbringungslösungen vorangebracht“.

Eine davon besteht aus „provisorischen Bauten“ auf dem Rasen-Fußballplatz in Höfen. Der gehört der Stadt und ist den Sportfreunden Höfen-Baach zur dauerhaften Nutzung überlassen. Götz berichtet, mit dem Verein sei besprochen worden, „dass wir den südlichen Teil des Rasenspielfelds für interimistische Bauten nutzen können, wenn der Bedarf im Laufe des Jahres dafür da ist. Mit dieser Lösung könnten wir dann auch die Buchenbachhalle wieder frei machen.“

Die Sportfreunde Höfen-Baach „verstehen die Not der Stadt“

Michael Bredow, Vorstandsmitglied bei den Sportfreunden, bestätigt das. Im Januar habe ein Treffen mit der Stadtverwaltung stattgefunden. „Wir verstehen die Not der Stadt“, sagt Bredow. Ohnehin würde das Feld nicht besonders intensiv genutzt. Der Platz ist im städtischen Leit- und Entwicklungsplan für Sportstätten zur Sanierung vorgesehen, wird aber vielleicht auch ganz aufgegeben.

„Die meisten Spiele und Trainings finden auf unserem Kunstrasenplatz statt“, sagt Bredow. Nur drei, vier Fußballspiele der Aktiven im Jahr würden noch auf dem Rasen ausgetragen, der ohnehin nur bei guter Witterung im Sommer bespielbar sei. Hinzu kommen Spieltage für die Bambini, also den ganz jungen Fußballnachwuchs, die womöglich sogar noch hier ausgetragen werden könnten, wenn wirklich ein Teil des Felds für Wohnraum genutzt würde.

Der Konjunktiv ist insofern angebracht, als es noch keine konkrete Planung für die Unterkünfte gibt, wie Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth betont. „Wir wissen also auch noch nicht, was das wird, baulich: Container, vielleicht Zelte ...“ Der Gemeinderat sei schon über die Idee informiert. Öffentlich eingebunden wird das Gremium aber erst in der nächsten Sitzung Ende Februar. Sollte das Vorhaben wirklich Gestalt annehmen, werden laut Holzwarth auch die Anwohner gesondert informiert.

Absehbar ist: Der Bedarf an Unterkünften wird weiter zunehmen. Für dieses Jahr sind der Stadt vom Landratsamt bislang 110 weitere Menschen zur Unterbringung angekündigt worden.

30 Plätze mehr an der Albertviller Straße

Diese sollen freilich nicht alle in Höfen unterkommen. Mit mehreren Wohncontainern seien die Unterkünfte in der Albertviller Straße um 30 Plätze erweitert worden, schreibt Pressesprecherin Franziska Götz. Bekanntermaßen sind auch in der Ruitzenmühle sowie in Birkmannsweiler und an der Hofkammerstraße und auf der Festwiese städtische Wohnungen für Geflüchtete in Planung. Für Letztere soll der Gemeinderat die Bauarbeiten in seiner Sitzung am 28. Februar vergeben.

Hinzu kommen einzelne Wohnungen des städtischen Wohnbauprojekts in der Körnle-Erweiterung, in die Geflüchtete „mit Bleibeperspektive“ (Holzwarth) einziehen sollen. Die Bauarbeiten sind bereits an Firmen vergeben, es steht allerdings die Baugenehmigung noch aus.

Nachbarn haben Einwände: Diese Unterkünfte sind frühestens 2025 fertig

Bei weiteren Standorten gibt es Verzögerungen. Götz schreibt: „Für das Flüchtlingsheim an der Ruitzenmühle liegt noch keine Baugenehmigung wegen einer Nachbareinwendung, die noch geprüft wird vom Regierungspräsidium, vor.“ Mit dem Bau könne erst nach der Genehmigung begonnen werden, mit einer Fertigstellung sei daher frühestens im Jahr 2025 zu rechnen.

Für die Wohnanlage in der Hofkammerstraße würden aktuell die Ausschreibungen vorbereitet. Doch auch hier haben Nachbarn etwas dagegen: „Eine Baugenehmigung liegt wegen Nachbareinwendungen, die geprüft werden vom Regierungspräsidium, noch nicht vor“, heißt es auch hierzu aus dem Rathaus. Erst nach der Genehmigung kann mit dem Bau begonnen werden, mit der Fertigstellung sei ebenfalls frühestens im Jahr 2025 zu rechnen.