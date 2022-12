Nur 4,45 Euro Warenwert: Rentnerin wegen "räuberischem Diebstahl" verurteilt

Mit räuberischem Diebstahl musste sich das Schwurgericht am Waiblinger Amtsgericht befassen. Die Tat war im November vergangenen Jahres in einem Winnender Discounter begangen worden.

Die 70-jährige, bisher unbescholtene Angeklagte hielt während der gesamten Verhandlung den Blick gesenkt. Tränen rannen über die zerfurchten Wangen, und sie schaute fest auf ihre Hände, die sie vor sich gefaltet auf den Tisch gelegt hatte. Hände, denen man ansah, dass sie von klein auf zeitlebens harte Arbeit geleistet hatten, in Fabriken, beim Versorgen der Eltern, zuletzt als Springerin in einem Pflegeheim.

Die Frau ist verheiratet, hat zwei längst erwachsene Kinder. Sie bezieht eine monatliche Rente von 800 Euro, von der sie den Haushalt und ihren persönlichen Lebensunterhalt bestreitet, da der Ehemann, mit dem sie in der gemeinsamen Eigentumswohnung lebt, sein Girokonto für sie gesperrt hat, wie sie dem Gericht berichtete.

Als Ruheständlerin ist die Angeklagte nach wie vor aktiv. Sie betreut im Ehrenamt weiterhin alte Menschen in dem Pflegeheim, in dem sie zuletzt gearbeitet hat. „Sie können sich nicht vorstellen, wie dankbar und glücklich diese Leute sind, wenn man sie besucht, ihnen ein kleines Geschenk mitbringt und ihnen dadurch zeigt, dass sie nicht vergessen sind“, erklärte sie nach der Gerichtsverhandlung ihren selbstlosen Dienst am Mitmenschen.

Nicht genug Geld dabei, um alles, was sie kaufen wollte, zu bezahlen

An jenem Tag war sie ebenfalls für ihre Schützlinge unterwegs, Geschenke einkaufen, „um ihnen eine Freude zu machen“, wie sie dem Gericht erklärte. Als sie vor der Kasse den Betrag, den sie zu bezahlen hatte, im Kopf überschlug, stellte sie fest, dass sie nicht genug Geld dabeihatte, um alles zu bezahlen, was sie in den Einkaufswagen gepackt hatte.

Sie habe sich geschämt, versuchte sie ihr Verhalten zu rechtfertigen. Also packte sie die Waren nicht vollständig auf das Förderband, sondern einen Teil direkt in ihre Leinentasche. „Die Sachen wollte ich nicht bezahlen“, gestand sie dem Gericht allerdings durchaus.

Sie rannte davon in Richtung Ausgang

Als die Kassiererin sie aufforderte, ihre Tasche zu öffnen und den Inhalt zu zeigen, ließ sie die Waren auf dem Band liegen und rannte davon, Richtung Ausgang. „Ich schaute mich nicht groß um, es war mir peinlich und furchtbar unangenehm. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, ich wollte nur weg, weg, weg.“ Aber die Kassiererin stürzte flink hinter der Angeklagten her, holte sie noch vor dem Ausgang ein und versuchte, sie festzuhalten. Die wiederum versetzte ihr einen Stoß, versuchte, sich frei zu machen und den Laden zu verlassen. Es kam zu einem heftigen Gerangel und Geschubse, und erst mit Unterstützung des stellvertretenden Filialleiters gelang es, die ertappte Ladendiebin ins Büro zu bringen und die Polizei zu alarmieren.

Dieser gegenüber, berichtete der Beamte des Winnender Reviers, der den Fall bearbeitet hatte, habe die Frau sich einsichtig, sichtlich gerührt und schuldbewusst verhalten. Die 50 Euro Vertragsstrafe gegenüber dem Discounter habe sie bezahlt. Die Kassiererin, die einen Stoß gegen die Brust abbekommen hatte, erschien, obwohl sie als Zeugin geladen war, nicht zur Verhandlung. Sie hatte damals darauf verzichtet, gegen die Angeklagte Anzeige wegen Körperverletzung zu stellen.

Einig, dass es sich um einen minderschweren Fall handelt

Dass es sich hier um einen minderschweren Fall des räuberischen Diebstahls handle, darin waren sich Staatsanwalt, Pflichtverteidiger und Gericht einig, auch darin, dass der Vorfall für die Angeklagte rechtlich folgenlos geblieben wäre, wenn sie einfach nur den Inhalt ihrer Tasche vorgezeigt hätte. So aber, dadurch, dass sie sich entschloss wegzurennen und die Kassiererin zur Seite drückte, sei der Tatbestand des räuberischen Diebstahls erfüllt. Und dafür, begründete der Vorsitzende Richter das im Namen des Volkes verkündete Urteil, sehe das Gesetz nun mal eine Mindeststrafe von sechs Monaten Freiheitsentzug vor, ohne Rücksicht auf den Wert des Diebesguts. Da die Angeklagte keine Eintragung im Vorstrafenregister aufzuweisen hatte, wurde die Strafe auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich hat die Frau die Kosten des Verfahrens und das Honorar des Pflichtverteidigers zu tragen. Beides zusammen schätzte der Richter auf etwa 1000 Euro.

Da sowohl die Angeklagte wie auch ihr Pflichtverteidiger und der Staatsanwalt das Urteil annahmen, wurde es sofort rechtskräftig. Die in Tränen aufgelöste Frau entschuldigte sich dem Gericht gegenüber und versicherte, sich in Zukunft nie wieder etwas zuschulden kommen zu lassen.

Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von 4,45 Euro

Nachzutragen bleibt noch, dass das Diebesgut in der Leinentasche aus den folgenden Artikeln bestand: zwei Päckchen Dr. Oetker Finesse, ein Gourmetrettich, zwei Kiwi Gold – im Gesamtwert von 4,45 Euro.