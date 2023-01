OB Holzwarth: Land will Maßregelvollzug in Winnenden "notfalls ohne Konsens"

Die Debatte um einen Maßregelvollzug am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) nimmt im Januar Fahrt auf. Erst der Gemeinderat, dann die Bürger werden sich mit neuen Standortvorschlägen des ZfP beschäftigen. Das Land lässt keine Zweifel daran, dass die Einrichtung für suchtkranke Straftäter in Winnenden gebaut werden soll. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth spricht im Interview über den nichtöffentlichen Besuch von Sozialminister Manne Lucha und Vorwürfe, die Stadt lasse Transparenz vermissen. Außerdem stellt der OB erneut klar: Verhindern können die Winnender den Maßregelvollzug nicht.

Herr Holzwarth, Sozialminister Manne Lucha persönlich hat den Gemeinderat hinter verschlossenen Türen darauf eingeschworen, wie wichtig es ist, dass in Winnenden ein Maßregelvollzug gebaut wird. Wie kam es zu diesem Treffen?

Minister Manne Lucha war außerhalb der Sitzung am 13. Dezember zu einem informellen Gespräch mit den Mitgliedern des Gemeinderats bei uns. Das Gespräch hatte auch keinen formellen Rahmen, unterliegt somit übrigens nicht der Verschwiegenheit, wie es eine nichtöffentliche Sitzung tut. Das Gespräch diente dem persönlichen offenen Austausch. Die Mitglieder des Gemeinderats konnten dem Minister alle Fragen zum vom ZfP Winnenden geplanten Maßregelvollzug stellen, die sie bewegen; die hat er dann beantwortet. Das war das Ziel. Sie äußerten dabei auch durchaus unterschiedliche Ansichten zur Einrichtung eines Maßregelvollzugs. Ein Versuch des Ministers, jemanden „einzuschwören“ fand dabei nach meiner Ansicht nicht statt.

Nach unseren Informationen hat Lucha sehr deutlich gemacht, dass er die Therapieplätze für suchtkranke Straftäter in Winnenden unbedingt braucht.

Selbstverständlich vertrat er das Interesse des Landes, auch in Winnenden einen Maßregelvollzug, wie er in allen anderen Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg bereits vorhanden ist, auch bei uns einzurichten. Mit den von der Stadt gewünschten Einschränkungen. Diese sind: keine psychisch kranken Straftäter, sondern ausschließlich Straftäter in der Suchttherapie, und dies mit maximal 75 Plätzen. Der Minister sagte, dass das Land den Maßregelvollzug in Winnenden mit diesen Maßgaben auf jeden Fall einrichten will, möglichst im Konsens mit der Stadt, aber notfalls auch ohne diesen.

„Notfalls auch ohne Konsens“ heißt im Umkehrschluss: Weder Bürgerinitiativen und Petitionen noch der Gemeinderat können die Einrichtung verhindern.

Genau. Denn das Land ist letztlich gar nicht auf die Zustimmung der Stadt angewiesen, was ich übrigens bereits im vergangenen Juli im Gemeinderat öffentlich formuliert hatte. Lediglich die baurechtlichen Vorgaben sind von Gesetzes wegen einzuhalten, alles andere sind letztlich dann Zugeständnisse des Landes, um von Winnenden ebenfalls eine Zustimmung zur Einrichtung des Maßregelvollzugs zu erhalten. Diese Zugeständnisse finden sich in einer Rahmenvereinbarung, die dann für die Zukunft gilt. Darin sind unsere Forderungen, zum Beispiel die Beschränkung auf maximal 75 suchttherapierte Straftäter, der 50-Meter-Mindest-Abstand zur Wohnbebauung, feste und unverzügliche Kommunikationswege, der dauerhafte Erhalt unseres Polizeireviers Winnenden und die dauerhafte kommunale Mitnutzung von den Sportstätten des ZfP, geregelt.

Der Besuch des Ministers fand hinter verschlossenen Türen statt und wurde vom Rathaus nicht kommuniziert. Warum nicht? Manche werfen Ihnen jetzt vor, nicht transparent zu handeln.

Für einen offenen Austausch zwischen den Mitgliedern des Gemeinderats und des Ministers war dieser persönliche Rahmen wertvoll und richtig, dazu stehe ich. Wir haben den Besuch auch nicht angekündigt oder danach veröffentlicht, aber machen daraus auch kein Geheimnis, auch nicht zu den besprochenen Inhalten. Alle weiteren Schritte sind in öffentlichen Sitzungen und Informationsveranstaltungen geplant.

Auch zwei neue Standortoptionen für einen Maßregelvollzug im Schlosspark hat das ZfP dem Gremium unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei war ursprünglich geplant gewesen, dies in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13. Dezember zu tun.

Nein, es sind uns noch keine neuen Standorte präsentiert worden. Es war tatsächlich geplant, dass das ZfP am 13. Dezember uns in öffentlicher Sitzung, vor dem informellen Gespräch mit dem Minister, vorstellt, was die Prüfung neuer Standorte ergeben hat. Tatsächlich hatte das ZfP bis zum Versand der Sitzungseinladung wegen Krankheitsausfällen noch keine Standortvorschläge vorgelegt. Ich fragte daher in der Vorwoche zur Sitzung im Gremium ab, ob dann wenigstens ein Zwischenstand in der öffentlichen Sitzung am 13. Dezember schon präsentiert werden soll. Das war jedoch nicht erwünscht. Auf ausdrücklichen Wunsch aus den Reihen des Gemeinderats wurde daher mit dem ZfP vereinbart, die Ergebnisse der Standortprüfung erst nach der Fertigstellung am 17. Januar in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorzustellen. Bis heute liegen diese Ergebnisse auch der Stadtverwaltung noch nicht vor. Uns ist jedoch bekannt, mit welchen Bereichen im Schlosspark das ZfP sich aktuell befasst. Nach der Vorstellung im Gemeinderat sollen diese Ergebnisse in die angekündigte Bürgerinformation am 25. Januar.

Um welche Bereiche handelt es sich denn?

Das ZfP beschäftigt sich, wie es im Oktober mit der Stadt besprochen worden war, mit seinem Gelände rechts des Zipfelbachs mit der Maßgabe des 50-Meter-Mindestabstands zur Wohnbebauung. Sobald seitens der Architekten erste Pläne vorliegen, soll zuerst eine Mitarbeiterinformation und danach die weitere Kommunikation nach außen, also auch zur Stadt hin, erfolgen.

In unserer jüngsten Berichterstattung heißt es: „Der Gemeinderat hat seine grundsätzliche Zustimmung zum Projekt schon erteilt und beschäftigt sich seither insbesondere mit der Standortfrage.“ Sie haben daraufhin bei unserer Redaktion eingewandt, das stimme nicht. Auch aus dem Gremium hat uns Widerspruch erreicht.

Der Gemeinderat hat auch bisher keine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Richtig ist: Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 19. Juli 2022 mir den Auftrag erteilt, mit bestimmten Zielsetzungen mit dem Sozialministerium eine Rahmenvereinbarung zum Maßregelvollzug zu verhandeln.

Einen Vertrag zu verhandeln, in dem die Bedingungen für einen Maßregelvollzug festgeschrieben werden sollen – ist das nicht genau das: grundsätzliche Zustimmung?

Zu beginnen, zu verhandeln ist das eine, dem Ergebnis der Verhandlungen dann zuzustimmen oder sie auch abzulehnen, ist das andere. Daher widerspreche ich ausdrücklich Ihrer Formulierung, dass es eine grundsätzliche Zustimmung bereits gibt.

Nach Luchas deutlichen Worten im Gremium werden am 17. Januar die neuen Standorte detailliert vorgestellt werden, dann folgt der nächste Bürgerdialog am 25. Januar. Wie geht es danach weiter? Wird bereits Ende Januar die finale Entscheidung über den Standort für einen Maßregelvollzug in Winnenden fallen?

Ja, es sollen, unabhängig von Minister Luchas Worten, vom ZfP die Planungen am 17. Januar erstmals dem Gemeinderat öffentlich vorgestellt werden. Und ja, es wäre auch grundsätzlich denkbar, am 31. Januar zum Entwurf der Rahmenvereinbarung und auch zur Standortfrage bereits etwas zu entscheiden; es hängt aber völlig von den vorgelegten Planungen ab. Ich spüre da auch keinerlei Druck, nachdem uns die genauen Standortvorschläge erst noch vorgestellt werden. Wir werden sehen, wie es weitergeht.