Onkologie-Chefarzt in Winnenden: Chance für Krebspatienten auf Heilung steigt

Krebspatienten leben heute länger als vor 20 und 30 Jahren. Bei einigen Krebsarten können gezielte Medikamente und die Immuntherapie die Heilungsraten verbessern. Prof. Dr. med. Markus Schaich, Chefarzt Onkologie und Hämatologie Rems-Murr-Klinikum Winnenden, hat bei den Gesundheitstagen über Fortschritte im Kampf gegen Krebs gsprochen.

„Krebs ist Schicksal oder das Alter“, erklärt Dr. Markus Schaich den rund 250 Zuhörern. Das Alter sei wie bei vielen Krankheiten ein Risikofaktor. In der Todesstatistik schlagen sich Krebserkrankungen mit 22 Prozent nieder, an der Spitze rangieren die Kreislauferkrankungen. Doch Krebs bleibe eine Volkskrankheit, so Dr. Schaich auf Basis von statistischen Auswertungen aus dem Jahr 2020. Noch immer seien Erkrankungen der Brustdrüse bei den Frauen und Prostatakrebs bei den Männern die häufigsten Krebsarten – laut Schaich die „Blockbuster der Onkologie“.

Für sämtliche Krebsarten gilt: Sie seien meist nicht beeinflussbar oder vorhersehbar. Ein ausgewogener Lebensstil sei keine Garantie - mit Ausnahme von Lungenkrebs, dort wisse die Forschung um den Zusammenhang zwischen den Lebensgewohnheiten wie Rauchen und der Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung.

Krebstherapie: Medizin ist nicht mehr so stark dem Schicksal ausgeliefert

Was indes die Krebstherapie betrifft, sei die Medizin nicht mehr so stark dem Schicksal ausgeliefert wie noch vor Jahrzehnten. Dr. Markus Schaich blickt zurück: Als er in der Onkologie begonnen habe, habe die Langzeitüberlebensrate bei myeloischen Leukämie-Patienten bei 22 Prozent gelegen. Davor war die Diagnose Leukämie zumeist das Todesurteil.

Die allogene Blutstammzelltransplantation habe auf dem Gebiet einen Durchbruch bewirkt: „Inzwischen können 60 Prozent der Patienten geheilt werden“, so Schaich. Er stellte einige der neuartigen Therapieansätze vor, die die Überlebenschancen verbessern und dazu beitragen, die Sterblichkeit zu reduzieren.

Bedeutender Erfolg: Immuntherapie

Einen bedeutenden Erfolg habe die Immuntherapie gebracht. Dabei zielten verschiedene Formen darauf ab, die körpereigene Immunabwehr gegen Tumorzellen in Stellung zu bringen. Die Wirksamkeit, etwa bei einer Antikörpertherapie, basiere auf monospezifischen oder bispezifischen Antikörpern, die sich gegen die Tumorzelle richten, diese erkennen und zerstören können.

Sie werden zielgerichtet auf Basis des individuellen Tumorphänotyps der Krebserkrankten ausgewählt. Zu weiteren Errungenschaften gehöre die Immuntherapie auf Basis von Checkpoint-Hemmern oder CAR-T-Zellen (gentechnisch veränderte Immunzellen). Es handele sich um künstlich erzeugte Antikörper, die dafür sorgen, dass die T-Zellen – ein Teil des Immunsystems – die Tumorzellen erkennen und zerstören.

So wird das Tumor-Wachstum gehemmt

Ein zweiter Hoffnungsbringer seien gezielte Therapien, die bei einigen Krebsarten wie etwa Lungen- oder Darmkrebs Wirksamkeit zeigten. Bei diesem Therapieansatz werden Medikamente gegeben, die gezielt in Vorgänge und den Stoffwechsel der Krebszellen eingreifen und das Tumorwachstum hemmen. Im Hinblick auf die historischen Herausforderungen sei viel Bewegung drin bei der Entwicklung wirksamer Krebsmedizin. „Es vergeht kaum eine Woche ohne ein neues Immun- oder zielgerichtetes Krebsmedikament“, so Dr. Schaich.

Maßgeschneiderte und personalisierte Therapien basierten nicht einzig auf Krebsmedikamenten. Sie benötigen entsprechende Strukturen, so Schaich. Diese seien in Winnenden gegeben, da im Rems-Murr-Klinikum Fachärzte mit Spezialisten anderer Berufsgruppen vernetzt im Rahmen eines Tumorboards agieren. Patienten profitieren von der engen interdisziplinären Zusammenarbeit von Fachärzten aus verschiedenen Gebieten sowie von der darüber hinausgehenden interprofessionellen Zusammenarbeit mit Spezialisten weiterer Fachgebiete wie Palliativabteilung, Seelsorge, Hospiz, Kunsttherapie und viele mehr.

Schaich: Rems-Murr-Klinikum Winnenden ist in der "Bundesliga der Krebstherapie" angelangt

Das Klinikum und sein zertifiziertes onkologisches Behandlungszentrum für Krebs seien damit in der „Bundesliga der Krebstherapie“ angelangt. Denn nur der Austausch der gesamten Fachabteilungen ermögliche eine Rundumbetreuung aus einer Hand, wenn diese nötig ist.

Dr. Schaich unterstrich, dass insbesondere der Pflegebereich als feste Größe dazugehöre. „Medizin ohne Pflege ist nichts“, unterstrich der Chefarzt. Über die Zertifizierung könnten sämtliche Nachweise erbracht werden, um dem Patienten die bestmögliche Therapie zukommen zu lassen. „So wird es gelingen, die Heilungsraten von über 60 Prozent zu steigern und auch die Zahl jener Krebserkrankungen, die wir chronifizieren können.“