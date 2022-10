Oratorium in Winnenden: Jubelrufe nach der Uraufführung

Am Ende liegen sich zwei Männer in den Armen, die Zuhörer stehen von den Bänken der Schlosskirche auf und der Applaus steigert sich weiter, viele Jubelrufe mischen sich hinein, als wären alle in einem Rockkonzert. Die begeisterten Juchzer und der fast nicht enden wollende Applaus gelten dem Winnender Komponisten Hartmut W. Seidler und den gut 100 Musikern unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Gerhard Paulus, die Seidlers Oratorium „Gott rufet noch“ am Samstag zum allerersten Mal aufgeführt haben.

Die Reaktion des Publikums ist richtig, aber auch überraschend. Denn genauso wie die Laien-Chorsänger der Winnender Kantorei sich auf neue Musik einließen, sich sperrige Tonfolgen merkten, unerhörte Sprünge meisterten, rhythmisch mit Pausen und Synkopen arbeiteten oder fast schmerzhafte Reibungen von Halbton neben Halbton selbstbewusst aushielten – mussten auch die Zuhörer ein Abenteuer wagen. Dass dies so viele sein würden, registrierte Gerhard Paulus schon beim Einführungsabend positiv, als 80 Menschen kamen, als auch angesichts der Vorverkaufszahlen.

Das Jubiläum des Hochaltars war Anlass für die Komposition

Tatsächlich aber ist die Komposition und ihre aufwendige Live-Darbietung etwas, was man als Winnender gehört haben muss. Sie beschreibt das wertvollste Kunstwerk der Stadt, den vor 500 Jahren geschnitzten Hochaltar, der dem Pilger-Heiligen, Jünger Jesu und Märtyrer Jakobus gewidmet ist. Den einzelnen Stücken zuzuhören, ist darüber hinaus aber keine lästige Pflicht, sondern ein spannendes Vergnügen. Weil Hartmut Seidler mit den Strukturen von Kirchenliedern und den großen Bach’schen Oratorien fantasievoll und kenntnisreich spielt. Er füllt sie mit eigenen Kompositionen im Stil von Mittelalter, Barock, Renaissance, Klassik, atonaler Musik und Jazz bis hin zu bombastischer Filmmusik. Ab und an zitiert er Bekanntes. Die Stile wechseln innerhalb der Stücke, was inhaltlich begründet ist. Das Programmheft ist daher der wichtigste Begleiter für den Zuhörer, um ansatzweise zu verstehen, was da in diesem Klangfeuerwerk abgeht, es ist für zwei Euro eigentlich geschenkt.

Atemberaubend schnelle Wechsel

Spaß macht „Gott rufet noch“ auch, weil es ein christliches und insofern global verständliches Werk ist, nicht nur für Winnender Altarfans. Dabei aber ständig mit musikalischen Konventionen bricht, die Besinnlichkeit lieber in mediative Zwischenspiele packt, dem barock klingenden Segen Jesu lustig klappernde Kastagnetten unterlegt und etliche andere Stücke mit Paukenschlägen beginnen lässt, die einen fast von der Bank reißen. Nichts scheint Seidler aber aus Jux und Dollerei zu machen, sondern er legt Bedeutungsebenen übereinander, so wie die Bilder des Altars mehrere Geschichten erzählen.

Auch die Wechsel zwischen Chor und Solisten sind atemberaubend schnell, erfordern zusätzlich Konzentration von den Akteuren, um ja keinen Einsatz zu verpassen. Die Lust, den Zuhörern Abwechslung und Denkanstöße zu bieten, gipfelt beispielsweise im zehnten Stück, in dem es um die Anbetung Jesu geht. Ein Sprecher liest, fast leise murmelnd, die komplette Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium vor, aber nicht fließend wie ein Erzähler, sondern in rhythmisch komponierten Abschnitten. Dazu fängt der Chor an zu singen, dann setzt der Tenor-Solist, mit einem eigenen, modern-kritischen Text von Hildegard Wohlgemuth, ein, schließlich streut der Bass-Solist zwei Zeilen des Kirchenlieds „Ich steh an deiner Krippen hier“ ein.

Die musikalischen Pilger und ihr enthusiastischer Anführer, Gerhard Paulus

Insofern ist evangelische Bescheidenheit fehl am Platz: Ohne einen Dirigenten wie Gerhard Paulus, der von Anfang an hinter dem Werk stand, sowohl glühender Verehrer als auch verständlicher Erklärer ist, wäre der lange Probenweg bis hin zu dieser fulminanten Aufführung mit Laienchor und Profi-Orchester Collegium Musicum sowie hervorragenden Instrumental- und Gesangssolisten nicht zu schaffen gewesen.

Mit Respekt muss man daher erst recht seine Entscheidung sehen, zwei Stücke wegzulassen. Die angekündigte Dauer, zweieinhalb Stunden, wäre mit ihnen nicht zu halten gewesen. „So ist es beim Pilgern, man entdeckt viel Neues, manchmal verläuft man sich, und wir nehmen heute eine Abkürzung“, sagte Paulus dem Publikum vorab.