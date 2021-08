Während der Sommerferien gilt in Hanweiler eine Umleitung für Autofahrer und Lkw. Der Grund ist ein langer, tiefer Graben in der Weinstraße, der Ortsdurchfahrt. Die Stadtwerke Winnenden lassen hier alte Wasserleitungen durch neue ersetzen und richten auch den ein oder anderen Hausanschluss, der in die Jahre gekommen ist, wie Geschäftsführer Stefan Schwarz sagt.

Jährlich untersuchen die Stadtwerke ihr Leitungsnetz auf Schwachstellen und Schäden. „Spätestens, wenn die Instandhaltung