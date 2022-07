Party „La Boum“: Vom Perkins Park zu den Sportfreunden Höfen (23.7.)

Die Veranstaltung „La Boum - die Party“ ist eine Tanzfete, die seit über 20 Jahren exklusiv und ausschließlich in der Disco „Perkins Park“ in Stuttgart stattfindet. Doch nun begibt sie sich zum ersten Mal aus dem „Park-Gemäuer“ hinaus auf das Festgelände der Sportfreunde Höfen-Baach (SHB), einem asphaltierten Platz zwischen Vereinsheim an der Talstraße 20 und dem Fußballrasen. Am Samstag, 23. Juli, wird DJ Flawless im Rahmen der Kulturwochen des Vereins „mit der perfekten Mischung aus ausgewählten aktuellen Hits und dem Besten der 80er Jahre für eine rauschende Open-Air-Party sorgen“, so heißt es in der Ankündigung.

Das Wetter verspricht mit einem lauen Sommerabend ebenfalls gute Voraussetzungen für das Gelingen der Party, und Karten gibt es verbilligt im Vorverkauf (nur online) über eventim.de sowie, etwas teurer, an der Abendkasse. (Da diese Veranstaltung innerhalb der SHB-Kulturwochen nicht komplett bestuhlt wird, sondern viel Platz zum Tanzen ist, können mehr Karten verkauft werden als bei den Comedy-Veranstaltungen.) Diese sind am Freitag, 22. Juli, Heinrich del Core (nur noch wenige Karten), am 29. Juli Klaus Birk, am 5. August Django Asül). Auch für den Musical-Abend (30. Juli) mit vier Sängerinnen und Sängern gibt es noch Karten.