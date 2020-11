Corona geht an niemandem spurlos vorbei, auch nicht an der großen diakonischen Einrichtung Paulinenpflege, an ihren 1558 Mitarbeitenden, ihren Klienten, Beschäftigten, Schülern und Auszubildenden in Wohngruppen, Werkstätten, Schulen. In einem Videointerview sprachen wir mit dem Geschäftsführer Andreas Maurer und dem Pressesprecher Marco Kelch über die besonderen Herausforderungen – und nur ein, zwei Tage später begann eine kleine Infektionswelle.

Wie stark sind